Maduro cancela su visita al Zulia

El presidente Nicolás Madurocanceló la visita al estado Zulia que estaba prevista para este miércoles 25 de abril, en horas de la tarde.

La militancia roja se quedó, por ahora, esperando el encuentro con su líder y candidato presidencial que tendría lugar en la ciudad de Cabimas.

Mucho se especula en las redes sociales y otros medios sobre las razones que motivaron la sorpresiva decisión; la versión que cobra fuerza tiene que ver con el tenso ambiente que se vive en la entidad producto de las irregularidades en el servicio eléctrico, que han generado incomodidad y malestar entre los ciudadanos, alterando el normal desenvolvimiento de las actividades en los diferentes sectores.

El Zulia es un entidad determinante de cara al proceso electoral que se avecina y el sector oficialista aspira alcanzar 800 mil votos por parte del electorado regional, de allí la expectativa que genera el acto de masas a realizarse en suelo zuliano.

Se espera los anuncios oficiales indicando una nueva fecha para la visita del mandatario nacional.

