Maduro en 15 aniversario del FFM: Estarán al frente de la reestructuración de las empresas del Estado

El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó este viernes la celebración del 15 aniversario del Frente Francisco de Miranda (FFM), en el estado Aragua, donde anunció que esta agrupación de luchadores sociales estará al frente de la reestructuración de las empresas del Estado.

El jefe de Estado, acompañado por la directora nacional del FFM, Erika Farias, señaló que esta agrupación representa “el chavismo que construye, que ama”.

Anunció su decisión de delegar en el Frente Francisco de Miranda responsabilidades estratégicas. “Hay que elevar la producción para satisfacer las necesidades de la población, vamos a la reestructuración de las empresas del Estado (…) nombro al Frente Francisco de Miranda para que dirija la reestructuración de las empresas publicas, estratégicas y socialistas del país”, esto contando con la dirección del vicepresidente del área Económica, Tareck El Aissami.

También informó que el Frente Francisco de Miranda y la vicepresidencia de Economía asumirán el desarrollo de un plan nacional de alimentos balanceados para animales.

El mandatario nacional hizo estos anuncios desde la Escuela Agroecológica Indio Rangel, en Aragua, “un centro de formación para la producción local de alimentos y de investigación científica con una orientación transformadora en el desarrollo de la agroecología urbana, periurbana y comunal”.

Entre sus potencialidades este núcleo posee una capacidad de producción de 60 toneladas de proteina vegetal al año y una producción en ganado de 18 toneladas al año, en un área aproximada de 600 metros cuadrados.

Al año se producen 18 mil kilogramos de hortalizas y vegetales, 12 mil kilogramos de rubros en cultivos protegidos, 21 mil kilogramos de raíces y tubérculos así como 250 toneladas de alimento balanceado para animales.

En cuanto a la proteína se producen de forma anual 3840 kilogramos de proteína cunicola, 9200 litros de caprina intensiva, 990 kilogramos de proteína ovina, 12.600 kilogramos de porcina y 6 mil de piscicola.

El Frente Francisco de Miranda se ha incorporado a la formación política, técnica y productiva desde los espacios de la Unidad Agroecológica Indio Rangel como un centro de formación popular, que nace en el año 2007, con el fin de impulsar la producción agroalimentaria y combatir la guerra económica.

El presidente Maduro señaló que se destinarán 2 billones 500 mil bolívares para el financiamiento de 600 proyectos de producción porcina, avícola, caprina entre otros áreas.

Maduro en 15 aniversario del FFM: Estarán al frente de la reestructuración de las empresas del Estado was last modified: by

Loading...

Maduro en 15 aniversario del FFM: Estarán al frente de la reestructuración de las empresas del Estado

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):