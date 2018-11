CARACAS.- Moisés Gómez y Delmon Young cargaron con la ofensiva de los Navegantes, Gómez sacudió jonrón y remolcó tres carreras, mientras que Young produjo otro par de anotaciones. Magallanes, gracias a su productivo lineup, no esperó mucho para estrenar la pizarra y, en el mismo primer episodio, fabricó par de rayitas, gracias a un boleto que sacó Gómez con las bases llenas y un elevado de sacrificio de Endy Chávez al jardín central. Wilkerman García y Ronny Cedeño fueron quienes pisaron el plato, respectivamente. Con Wilfredo Boscán –abridor de la nave- dominando a los bates litoralenses durante los primeros capítulos del juego, el bate del novato sensación Gómez se hizo notar en un momento decisivo de la temporada. Por su parte, Lara cayó en la visita al estadio de Caribes de Anzoategui en Puerto la Cruz, un cuadrangular de Willians Astudillo en el cierre del séptimo, pudo derrotar por segundo día consecutivo a Cardenales de Lara en el Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, esta vez por pizarra de 4×2. Los Leones del Caracas supieron concretar los momentos ofensivos del juego y aprovecharon los despistes defensivos de los Tigres de Aragua, para vencerlos 7×1 en el estadio Universitario. José Rondón condujo a sus compañeros al triunfo tras conectar un doble con las bases llenas en el séptimo inning que rompió un empate y firmó un rally letal de seis anotaciones que se traduciría en la décima novena victoria de la temporada para los locales.

Magallanes le dió paliza a Tiburones

