Magallanes sigue invicto en la sexta semana de la LVBP

LVBP.- Reynaldo Rodríguez y Delmon Young cargaron con la ofensiva de Navegantes de Magallanes en una victoria el domingo 6-1 sobre los Cardenales de Lara, que vieron rota una racha de siete victorias en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Rodríguez bateó de 3-3 con un cuadrangular, dos carreras producidas y dos anotadas; mientras que Young se fue de 5-3, también con un vuelacercas y tres remolcadas por los Navegantes.

Enderson Franco (1-0) retiró una entrada de una carrera y un hit para colgarse el triunfo. El revés fue al registro de Luis Lugo (1-2), al permitir una carrera en dos tercios de entrada.

En Porlamar, los Caribes de Anzoátegui tomaron un respiro al barrer en una doble cartelera a los Bravos de Margarita, aunque permanecen en el fondo de la tabla de posiciones.

En el primero de la tarde, Alexi Amarista conectó de 4-2 con un cuadrangular y tres carreras producidas, mientras que Luis Jiménez conectó de 3-2 con un vuelacercas y dos remolcadas para liderar a los Caribes a una victoria 7-2 sobre los Bravos.

Hunter Cervenka (1-0) retiró dos tercios de entrada en blanco para ganar el encuentro, mientras que la derrota fue al registro del estelar Omar Bencomo (5-1), quién perdió por primera vez en la temporada al permitir cuatro carreras y siete imparables en seis episodios.

En el segundo de la jornada, Amarista vació las bases con un triple para coronar un grueso ataque de siete anotaciones en la parte alta de la octava entrada en el triunfo de los Caribes 9-2 sobre Bravos.

Amarista bateó de 5-3 con un doble, un triple y cinco carreras remolcadas, mientras que Niuman Romero se fue de 4-2 con un cuadrangular y dos carreras producidas por los Caribes.

Jairo Díaz (2-0) lanzó una entrada y un tercio en blanco con cuatro ponches para llevarse la victoria, mientras que la derrota fue al registro de Carlos Navas (0-2), al permitir tres carreras y dos hits en solo un tercio de inning.

Cardenales lideran la liga con marca de 21-12, seguidos por Navegantes (18-14), Bravos (17-16), Leones (16-15), Águilas (15-17), Tigres (14-16), Tiburones (13-18) y Caribes (13-19).

