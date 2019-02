Malas noticias para los que creen que tomando sodas dietéticas no les pasará nada

No hay muchas alternativas… o tomamos azúcar o tomamos sal… o agua… a veces para parar la ansiedad por tomar sodas dietéticas o no, pasamos por tomar agua y más agua, pero recaemos en búsqueda del azúcar y pensamos que si la soda es baja en calorías va a irnos mejor, pero no, un nuevo estudio dice todo lo contrario y apunta hacia nuevas enfermedades que se pueden sufrir al respecto.

Malas noticias para aquellos que han estado tomando refrescos de dieta bajo la creencia de que son más saludables que los refrescos normales. CNN informa que un nuevo estudio de la American Heart Association dice que “beber dos o más de cualquier tipo de bebidas endulzadas artificialmente al día está relacionado con un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares causados por coágulos, ataques cardíacos y muerte prematura en Estados Unidos”.

El estudio realizó un seguimiento de 80,000 mujeres durante más de 11 años, después de preguntar con qué frecuencia consumían bebidas dietéticas. Después de tener en cuenta los elementos del estilo de vida, el estudio encontró que “las mujeres que consumían dos o más bebidas endulzadas artificialmente cada día tenían un 31 por ciento más de probabilidades de tener un accidente cerebrovascular basado en coágulos, un 29 por ciento más de probabilidades de tener enfermedades del corazón y un 16 por ciento más de probabilidades de morir”. por cualquier causa que las mujeres que tomaron bebidas dietéticas menos de una vez por semana o nada en absoluto “

