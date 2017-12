Mañanero navideño: Trucos para elevar el deseo y la pasión

Aunque estas fechas están llenas de compromisos y reuniones familiares, darse una escapada con la pareja o planear una nochebuena erótica puede ser muy divertido. Así que para que tu mejor regalo sea el sexo en Navidad, te damos algunos trucos para elevar el deseo.

Encontrar el espacio para un encuentro sexual puede ser muy efectivo para reducir el estrés de estas fechas, así que toma nota.

Sexo en Navidad

Tener más sexo en Navidad puede ser muy benéfico para la salud, checa cómo lograrlo.

Regalos eróticos

Sal de lo rutinario y atrévete a darle a tu pareja un regalo erótico que los ayude a elevar el placer. Puede ser un juguete sexual, una lencería sexy o planear una visita juntos a una tienda erótica.

Busca un momento a solas

Sabemos que no es fácil, pero si te lo propones puedes lograrlo. Aprovecha que la cena navideña requiere muchas compras y envía a los niños con los abuelos a hacer las compras.

Ese será el pretexto perfecto para quedarse solos y tener un encuentro sexual especial con tu pareja.

Incluye alimentos afrodisiacos

Hay muchos alimentos con potentes y efectivos efectos afrodisiacos que si agregas a la cena de Navidad con tu pareja, pueden aumentar el deseo sexual.

Algunos de los más efectivos son el anis, las espinacas, el chocolate y la miel, que por sus propiedades, aumentan la producción de hormonas sexuales en el organismo.

Recuerda que a pesar de todas las ocupaciones que pudieran existir en estas fechas, un poco de organización y sobre todo de iniciativa pueden ser las claves para tener una nochebuena llena de pasión y erotismo con tu pareja.

¿Te atreves a pasar una Navidad diferente este año?

