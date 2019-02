MARACAIBO: Arrestan In Fraganti a otro cura por tener relaciones sexuales con un hombre en la vía pública

MARACAIBO.- El Cpbez los arrestó en el sector La Doble Vía de Grano de Oro. El brasileño trabaja en la iglesia de La Trinidad, al norte de la capital zuliana. El acompañante tiene 21 años.

El Cpbez reportó ayer la detención de otro sacerdote “por delito de corte sexual”. La tarde del pasado viernes, funcionarios policiales arrestaron a Murilo Manoel Oliveira Alves, un religioso brasileño, de 40 años, “cuando dentro de un carro mantenía relaciones con un joven universitario”.

De Oliveira dijeron que es de la orden de los Agustinos Recoletos y párroco de la iglesia Santísima Trinidad, al norte de Maracaibo.

Fuentes del citado cuerpo policial informaron ayer que funcionarios adscritos a la Coordinación Policial de Vigilancia y Patrullaje Motorizado Metropolitano arrestaron a Oliveira en el sector La Doble Vía, de Grano de Oro.

Hacia las 6:00 de la tarde del viernes, “al momento de transitar por las inmediaciones de La Doble Vía, de Grano de Oro, los uniformados vieron estacionado un vehículo Aveo, azul. Se acercaron al carro y le pidieron al conductor que saliera de la unidad. El chofer no atendió el llamado y los policías decidieron acercarse al vehículo con las debidas medidas de seguridad personal, logrando observar en el interior del vehículo a dos hombres que mantenían un acto de corte sexual”.

Los funcionarios ordenaron de nuevo a los ocupantes del carro que salieran y ambos, según se aseguró, “arremetieron verbal y físicamente en contra de los funcionarios actuantes, viéndose los mismos en la necesidad de aplicar una de las técnicas duras de control físico para poder someterlos, de conformidad con lo establecido en el artículo Nº 70 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía”.

De esa manera pudieron practicar la aprehensión “en flagrancia” del par de hombres.

Junto al sacerdote Oliveira fue arrestado José Alfonso Montiel Fereira, un estudiante universitario, de 21 años.

En el procedimiento quedó retenido el Aveo, azul, placas AH393WG.

El Cpbez dijo que del caso fue informado, vía telefónica, Javier Alemán, fiscal auxiliar 5°.

Vecinos de la parroquia Juana de Ávila, en donde se encuentra la iglesia, manifestaron su asombro al enterarse de lo sucedido, pues aseguran que pese a tener poco más de una semana como encargado del templo, se mostró como “un padre serio y confiable. Daba la misa de las 6:00 de la tarde. Ayer ( viernes) no vino, se reportó enfermo”.

Este hecho ocurre a una semana de cumplir los tres meses de la detención, en flagrancia, del llamado “cura pedófilo”. La noche del 24 de noviembre fue arrestado el fray Iván Merino Padial.

Merino, también de la orden de los Agustinos Recoletos, era sacerdote de la iglesia María Inmaculada, ubicada en el sector La California, al norte de Maracaibo. Lo encontraron dentro de un Volkswagen realizando actos lascivos con una niña de 12 años. El 29 de enero se notificó que irá a juicio.

La menor, según dijo la Fiscalía, manifestó que Merino abusaba de ella desde hacía tres años; en consecuencia, los policías detuvieron a Merino y lo pusieron a la orden del Ministerio Público.

El caso impactó a la colectividad zuliana, que rechazó el desparpajo con el que Merino declaró: “Nos encariñamos y una cosa llevó a la otra”, según consta en un video que se viralizó.

Merino y ahora Oliveira están detenidos en el comando policial de Irama, al norte de Maracaibo.

