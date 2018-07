MARACAIBO: detienen a traficantes de cobre robado con casi 2 toneladas de material

En el pasillo de un bus, donde regularmente apiñan pasajeros entre el centro de Maracaibo y la Curva de Molina, llevaban 1.600 kilos de cable. Además, iban armados. A cuatro delincuentes le puso freno una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Aprovecharon la casi extrema soledad de Maracaibo en el feriado del jueves 5 de julio, para transportar los cables por la avenida La Limpia, la ruta que usualmente recorren exigiendo a los usuarios acomodarse “espalda con espalda”.

“Funcionarios de la Guardia Nacional estaban en un punto de control bajo el distribuidor Humberto Fernández Morán, que enlaza La Limpia con la circunvalación 2, al oeste de Maracaibo. Ordenaron al conductor del autobús detenerse”, dijeron los funcionarios.

Algo les llamó la atención. La unidad, un Chevrolet C83, azul, placas 07AA1KL, iba con todos los vidrios subidos. Totalmente cerrado aún con el calor húmedo que azotó, el jueves, a la capital zuliana.

No hubo nada que explicar. “No portaban documentos de propiedad de los cables, ni dijeron a qué zona de Maracaibo los trasladaban. Fueron detenidos”, agregaron los efectivos.

Los identificaron como Renzo Valbuena Páez, de 32 años; Robinson Villasmil Villasmil, de 20 años; Jairo Fuenmayor Valencia, de 25; y quien dijo llamarse Deivi Ruiz Medina, de 32 años. Este no llevaba documentos de identidad.

La revisión arrojó otra novedad para los guardias. Los tripulantes del Chevrolet iban armados. “Llevaban una pistola BrycoArms Jennings, calibre

9 milímetros, serial 1310630; un chopo calibre 38, una segueta y una ‘pata de cabra’.

Los funcionarios investigan a quién pertenecen los rollos de cable que lucen nuevos.

“Se trata de organizaciones delictivas que llevan estos materiales a Colombia, bien porque los roban de instalaciones y funden el metal o, en este caso, con cables que son nuevos”, indicó un funcionario ligado al procedimiento.

El bus, los cables y los pasajeros fueron trasladados al comando de la Segunda Compañía del Destacamento 111 en Sabaneta, y los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público. “Serán presentados ante los tribunales”, comentaron.

fuente.panorama

MARACAIBO: detienen a traficantes de cobre robado con casi 2 toneladas de material was last modified: by

Loading...

MARACAIBO: detienen a traficantes de cobre robado con casi 2 toneladas de material

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):