Maracaibo encabeza la lista de la ciudades con peor servicio eléctrico en Venezuela

Caracas, 25 de enero de 2019.- Julio Cubas, Presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en la tarea de compartir los resultados del primer estudio sobre la percepción de calidad de los servicios domiciliarios en Venezuela, ha informado el record de las principales ciudades del país con respecto a la percepción de la calidad de los servicios públicos.

Dichos resultados resumen las condiciones de los servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones y aseo urbano, basados en una encuesta aplicada a 5200 habitantes de las ocho principales ciudades del país (Caracas, Maracaibo, Valencia, Barcelona, Barquisimeto, San Cristóbal, Punto Fijo y Ciudad Bolívar), comprendiendo en total 22 de los más importantes municipios del país.

Al respecto, Cubas precisó que las tres ciudades que reportan la peor calidad del servicio eléctrico son Maracaibo con un 90,27% de calificaciones negativas de parte de los ciudadanos encuestados, en segundo lugar San Cristóbal con 69,11% y finaliza la Ciudad de Punto Fijo con 67,72%.

Si bien, las referencias de la calidad del servicio son variables dependiendo de las regiones, no es despreciable el hecho de que la Ciudad de Maracaibo sea la que peor evalúa el servicio de energía eléctrica, esto se hace evidente ante el hecho de que sufra de varios apagones al día, siendo el 57,26% de los encuestados en dicha ciudad quienes lo ratifican y un 26,57% aseguran que la pérdida de servicio ocurre todos los días de la semana.

Al respecto, Julio Cubas acotó: “Sobre el servicio de energía eléctrica en las principales ciudades encontramos que el estándar de calidad es deficiente y si bien ya es claro la determinación de las peores regiones, Caracas, Barquisimeto y Barcelona se categorizan como las Ciudades que consideran tener menos deficiencias a las anteriores con un porcentaje de 32,40% al 14,95% de valoración positiva”.

De igual forma, Cubas aclara que: “el año pasado Maracaibo reportó varios apagones de gran escala y de larga duración, lo cual sin lugar a dudas, permitió ratificar los resultados de esta medición y conllevando a evaluar el impacto que desencadena en los demás servicios así como en la calidad de vida de la sociedad, por ello estamos a punto finalizar la segunda fase de encuestas al respecto”.

La asociación civil ESDA tiene como meta la investigación y desarrollo de propuestas para la mejora de la calidad de vida de la sociedad venezolana, de esta forma mediante su proyecto bandera el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos busca divulgar información sobre el estado y calidad de los servicios, como un medio de fomento del conocimiento público de dichos servicios y una herramienta para que los usuarios puedan exigir mejoras, ante la falta de información y transparencia de los medios oficiales.

El equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, visitará este próximo lunes 28 de enero de 2018, la Ciudad de Maracaibo, a los fines de compartir los resultados detallados de la encuesta mencionada en la región con las organizaciones sin fines de lucro interesadas en el tema. Sin embargo, podrá conocerse mayores datos a través de su página web: www.asoesda.org y las redes sociales de la Organización, en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos disponen el correo asoesda@gmal.com.

