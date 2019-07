MARACAIBO: Explotó la planta de llenado de gas doméstico Tony Gas

MARACAIBO.- En la madrugada de este viernes 12 de julio se registró una fuerte explosión y un incendio en la planta de llenado de bombonas de gas doméstico Tony Gas, ubicada en la zona industrial del municipio Maracaibo.

Las llamas, después de la 1:00 am, amenazaban con extenderse a otras áreas de la zona industrial. Vecinos de la zona reportaron el incendio con sus teléfonos celulares y cómo el fuego devoraba gran parte de los galpones e instalaciones de la empresa de bombonas.

Los cilindros de gas doméstico salían disparados por los aires, según comentaron.

El Cuerpo de Bomberos de Maracaibo hizo presencia en el lugar para sofocar y controlar las llamas que causaron alarma entre los habitantes de la parroquia Luis Hurtado Higuera. Los funcionarios determinarán las causas del incendio.

