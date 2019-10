Maracaibo fue la ciudad que peor valoró los servicios públicos analizados por el OVSP

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) determinó en su última encuesta, realizada en el mes de junio de este año, que Maracaibo se perfiló como la ciudad que presentó menores índices de aceptación con respecto a la calidad de la mayoría de los servicios públicos que han sido analizados por la organización, tales como agua potable, energía eléctrica, gas doméstico, telecomunicaciones y aseo urbano.

La capital zuliana, con solo un 12% de opiniones positivas por parte de los usuarios se ubicó, junto a San Cristóbal con 8%, como una de las ciudades con más bajos índices de valoración hacia la percepción de calidad el servicio de energía eléctrica, en contraposición con Caracas y Ciudad Bolívar que para la fecha del estudio arrojaron 75% y 55% respectivamente. Como dato relevante, se pudo apreciar una disminución considerable de este indicador en la ciudad de Maracaibo pasando de 51% en diciembre de 2018 a 12% en junio de 2019.

En lo que respecta al servicio de agua potable, Maracaibo con un 16% y Valencia con un 25% fueron las capitales que peor evaluaron la calidad del mismo y, por el contrario, Caracas y San Cristóbal con 55% y 35% respectivamente las ciudades que evalúan frente al resto mejor este servicio.

Los servicios de telecomunicaciones no fueron la excepción en ser valorados con baja percepción positiva; en este sentido, Julio Cubas, presidente del OVSP, precisó: “Sobre la calidad de los servicios de internet tanto en el hogar como en móvil, Maracaibo y Barcelona fueron las ciudades donde se obtuvo la peor percepción, con porcentajes que no alcanzaron más del 40% de aceptación en cada caso. Este porcentaje mejora para el servicio de telefonía móvil con un 55% de opinión positiva; sin embargo, sigue siendo el índice más bajo con respecto a otras ciudades”.

En lo que corresponde a los servicios de gas doméstico (a través de bombonas) y aseo urbano, Maracaibo y San Cristóbal fueron las ciudades que ofrecieron la peor valoración de calidad hacia estos. Específicamente, para el caso del servicio de gas doméstico estas ciudades afirmaron en un 83% y 73%, respectivamente, que no reciben el servicio de bombonas en sus comunidades, así como el 35% y 50% de los consultados manifestaron tener un mal servicio de recolección de desechos en estas capitales.

Los resultados de dichos estudios están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitando las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. De igual forma, para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com

Maracaibo fue la ciudad que peor valoró los servicios públicos analizados por el OVSP was last modified: by

En : Noticias Nacionales