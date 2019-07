MARACAIBO.- Luego de un bajón de electricidad de los ya acostumbrados al mediodía en la ciudad de maracaibo,los habitantes de la segunda ciudad en importantacia de Venezuela, recibieron la noticia de una presunta explosión los transformadores que surten de energía al hospital General del Sur, mejor conocido por la población cómo «el Sanatorio».

MARACAIBO: Reportan incendio en los transformadores del hospital general del Sur was last modified: by

En : Última Hora