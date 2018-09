MARACAIBO, VENEZUELA: Luego de 3 días en vigilia pensionados solo recibieron Bs.S 200 en efectivo

MARACAIBO, VENEZUELA: Luego de 3 días de vigilia pensionados solo recibieron Bs.S 200 en efectivo. Por tercera vez en 15 días, el caos reinó en las entidades bancarias del país para el cobro de la pensión.

De acuerdo a lo reseñado en el diario Panorama de la localidad marabina, en un banco público ubicado en el centro de Maracaibo, los jubilados pernoctaron hasta tres días consecutivos para cobrar la tercera parte de la pensión, Bs. S 900, de la cual solo recibieron Bs. S 200 en efectivo.

Usuarios denunciaron que un vigilante de la entidad bancaria “pide 2 bolívares soberanos por cada tarjeta que ‘colea’ para retiro de efectivo”.

“Todos le traen algo para que los pase, una arepa, torta, lo que sea. Pasa entre 10 y 15 tarjetas”, aseguró Michael Torrealba, un usuario.



Asimismo, denuncian que el negocio no es solo con el efectivo, el plástico también son parte importante, ya que “para el retiro de tarjetas de débito cobra Bs S 40 por cada una”, denunció Torrealba.

En la avenida 5 de Julio las colas en los bancos se juntaron entre sí. En esta oficina solo había un cajero disponible para atender a los abuelos con discapacidad. “Cada media hora entra un abuelo en silla de ruedas, es un abuso. No importa si me botan del trabajo, no voy a callar” explicó Gregoria Ferrer.

En un banco de la avenida La Limpia los problemas eléctricos no dejaron cobrar a los pensionados.

“Llevo cuatro días esperando para poder cobrar y no he retirado nada porque siempre se va la luz”, dijo Manuel Cervantes.



Las agencias de noticias en Caracas señalaron que los pensionados recibieron solamente Bs S 180.

