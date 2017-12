MARACAIBO, VENEZUELA: Navidades a “La Cubana”, Sin Comida, Sin Gasolina Ni Electricidad

MARACAIBO, VENEZUELA: Navidades a La Cubana, Sin Comida, Ni Gasolina Ni Electricidad

La víspera de la Navidad tomó a muchos marabinos sin electricidad. El primer bajón ocurrió a la 1.29 de la tarde del sábado. El segundo a las 2.14. El servicio eléctrico se vio interrumpido desde entonces por horas.

La empresa estatal Corpoelec informó que la falla ocurrió por el robo de cableado en la subestación Punta de Palma afectado numerosos sectores de la capital zuliana.

Trabajadores iniciaron las labores para la recuperación del servicio. Así ocurrió en algunas zonas, otras, especialmente del oeste de Maracaibo se mantenían sin luz.

Durante la noche otros apagones se registraron dejando a oscuras a vecinos de Pomona, San Jacinto, Bella Vista, La Lago y Delicias.

Llegó la medianoche y la falla persistía. Usuarios reportaron que pasadas las 4.00 de la mañana, el sistema eléctrico se restableció.

SEGÚN..Fuentes de Corpoelec señalaron que, probablemente, las caídas en el servicio eléctrico podrían continuar por las próximas horas. Dos líneas sublacustres de 230 están fuera de servicio por las fallas de ayer. “La línea activa no alcanza para cubrir la demanda del estado”, señalan.

Desde el mediodía de este 24 de diciembre, usuarios han reportado nuevas fallas en el sistema eléctrico en sectores como Belloso, Lago Mar Beach, Veritas, La Limpia, Haticos, Sabaneta, Sol Amada y la Circunvalación 2.

