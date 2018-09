MARACAIBO, VENEZUELA: Pacientes renales protestan para exigir tratamientos

Pacientes renales de Maracaibo, estado Zulia, protestan este miércoles debido a la falta de luz y agua para poder recibir sus tratamientos.

Reportes de Twitter indican que los afectados trancaron la avenida Las Delicias. Los manifestantes sostienen pancartas para expresar su descontento.

“Desde hace ocho meses padecemos de graves problemas. Hay 14 máquinas dañadas y el seguro social ha hecho caso omiso”, expresó un paciente.

Advirtieron que los cortes eléctricos producen que los equipos no funcionen y en consecuencia no puedan recibir el tratamiento completo.

