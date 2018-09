MARACAIBO, VENEZUELA: Pensionados rezagados en vigilia todo el fin de semana para cobrar por taquilla.

MARACAIBO, VENEZUELA: Pensionados que quedaron rezagados el viernes pasado, y no pudieron cobrar por taquilla los miseros 200 Bolívares soberanos que entregaban las agencias bancarias públicas. Los ancianos nuevamente se quedaron en las afueras y alrededores de los bancos realizando una larga cola desde el Viernes aún cuando el fin de semana Maracaibo tuvo fuertes lluvias no se movieron de sus permanentes colas.

Pensionados que quedaron sin cobrar su respectiva pensión este viernes, ya están haciendo la cola este sábado en el Banco Bicentenario del centro de Maracaibo.

Abuelitos ya estaban acostados en las afueras de la entidad bancaria con sus sábanas y otros con un cartón para poder dormir.

Con información de LaVerdad

