Marco Rubio informó que EEUU autorizó a Guaidó el control de las cuentas bancarias de Venezuela

WASHINGTON.- Marco Rubio, senador de Estados Unidos, informó este domingo que el gobierno estadounidense le transfirió el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela (BCV) en EE UU al gobierno de Juan Guaidó.

“Estados Unidos ha dado el control de las cuentas bancarias estadounidenses del gobierno venezolano y del banco central venezolano al gobierno legítimo del presidente interino Juan Guaidó”, publicó Rubio en Twitter.

El funcionario norteamericano acompañó el texto con la etiqueta Winter is coming (viene el invierno), en alusión a la serie de televisión Game of Thrones.

The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido.https://t.co/W1OaLjaabw #WinterIsComing

— Marco Rubio (@marcorubio) January 27, 2019