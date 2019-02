Marco Rubio llegó a Colombia para coordinar ayuda humanitaria para Venezuela, VIDEO

CÚCUTA. Como parte del compromiso de Estados Unidos para que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio visita el domingo las instalaciones en Colombia donde acumulan los insumos médicos, medicinas y alimentos que se esperan sean trasladados al vecino país el 23 de febrero.

Rubio, un acérrimo criticó del gobierno del presidente venezolano Nicolas Maduro, dijo a través de Twitter que se reunirá con autoridades colombianas “que lideran el esfuerzo para almacenar” la ayuda humanitaria en la frontera y “prepararla para la entrega a las personas que sufren en Venezuela”.

El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, solicitó la ayuda para paliar la severa escasez de medicinas y alimentos que azota a los venezolanos, mientras que Maduro niega que exista una situación de emergencia humanitaria en Venezuela .

Rubió agregó que el domingo “llegará una gran cantidad de ayuda humanitaria para Venezuela”.

