María Alejandra Malaver: Crisis de participación ciudadana

Opinión-. ¿Por qué el país llegó a los niveles actuales? Esta pregunta tiene demasiadas respuestas, no obstante permítanme hacer hincapié en una en particular: La falta de participación ciudadana.

Sí, durante varios años los venezolanos nos fuimos apartando del debate público, delegamos todo en los partidos políticos, y en los actores políticos, no quisimos ser parte de las discusiones, de las decisiones y de los acuerdos en las diferentes materias.

La clase media se encasilló en su status de vida, en trabajar para producir y vivir aquella especie de “vida burbuja”, en los sectores populares pasaba una realidad similar, los trabajadores se sumieron en sus preocupaciones sociales y particulares, y todos nos fuimos alejando de los temas globales, comunitarios y nacionales.

Esta ausencia de participación fue moldeando una realidad y un comportamiento rutinario. Primero dejamos todo en manos de los partidos tradicionales y posteriormente pensamos en que un “caudillo salvador”, como aquellos de la usanza de 1800, vendría a resolver todos nuestros problemas.

A partir de esta crisis de participación ciudadana, de la falta de compromiso de los venezolanos en el desarrollo sustentable de su ciudad, municipio, estado y país, de la carencia de una vinculación real de nosotros con el entorno, surgió la Venezuela que tenemos en este momento.

Y, ¿cómo hacer para avanzar hacia un mejor futuro? Bueno, haciendo lo diametralmente opuesto a aquello que nos llevó a la actual situación, es decir, tenemos que ser una sociedad más participativa, más comprometida y más activa en los asuntos que nos involucran a todos.

Como lo hemos afirmado el ciudadano es la mezcla perfecta del compromiso individual persiguiendo un bien común, es decir reconociendo la existencia del otro, y que el bienestar de uno debe ser recíproco con el bienestar de la comunidad.

Actualmente, necesitamos una ciudadanía movilizada, organizada, preocupada y ocupada en las tareas en las cuales puede contribuir para el mejoramiento integral de nuestras ciudades.

Mientras estemos más integrados en los temas públicos, mientras creamos en nosotros mismos como fuerza contralora, supervisora y creadora, donde los partidos políticos jueguen su rol, y los ciudadanos el suyo, entonces lograremos encaminar a la nación a su desarrollo pleno, sustentable y armonioso, como Venezuela se lo merece.

María Alejandra Malaver: Crisis de participación ciudadana was last modified: by

En : Política