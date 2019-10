María Alejandra Malaver: Innovar para mejorar

Opinión-. La innovación es uno de los pilares que ayudan a la construcción de un Gobierno Abierto y Transparente, porque es a través de las nuevas ideas, de los nuevos procedimientos y de la aplicación de tecnologías al servicio de la democratización de los gobiernos, que podemos crear más canales de participación, colaboración, fiscalización y contraloría ciudadana.

Ante la necesidad que poseen los gobiernos de idear nuevas formas de interactuar con los ciudadanos, quienes a su vez exigen una mayor inclusión y participación, así como una mayor rendición de cuentas por la calidad de los servicios públicos que se entregan, toma fuerza la urgencia permanente de optimizar, mejorar, renovar y perfeccionar los métodos de relación Gobierno-Ciudadano.

La necesidad de enlazamiento entre los gobiernos y la sociedad se ha convertido en una tendencia a escala mundial, esto ha forzado a las estructuras gubernamentales a apoyarse en las tecnologías de la información y de la comunicación para avanzar en este aspecto.

En este sentido, las redes sociales se han convertido en un canal prolífero y eficiente para acortar más las distancias entre el gobernante y los gobernados; la comunicación entre la sociedad y el gobernante está al alcance de un tweet o de un comentario en Instagram o Facebook.

De acuerdo con unos estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se muestra que la experiencia de los ciudadanos en su acceso a los servicios públicos y la información sobre éstos, es un factor clave de la confianza en los gobiernos. Esto ha conllevado a que muchos gobiernos fortalezcan su capacidad de entrega de sus servicios, adoptando enfoques innovadores y crecientemente centrados en el ciudadano.

A continuación cito un artículo de Catalina García de Alba en www.blogs.iadb.org quien afirma que “en América Latina y en el Caribe, a pesar de avances significativos en la modernización de la gestión pública, la fragmentación institucional y los procedimientos administrativos onerosos, siguen siendo un obstáculo importante para ciudadanos y empresas acceder a los servicios públicos”… y agrega que “la innovación de los proceso pasa por reducir los problemas y obstáculos en los mecanismos de atención pública, mejora el servicio y genera más bienestar”, he aquí otro punto a favor de un gobierno eficiente a través de la innovación.

La innovación en los servicios públicos, en la comunicación, en la relación colaborativa entre Estado y ciudadanos, la innovación de los procesos de participación, en la rendición de cuentas, en el manejo de documentos públicos, es vital para que cimente la confianza en las instituciones.

Por ejemplo, en una nación de Centro América se inició hace unos años un procedimiento en que cada dirección estatal tenía que publicar en su web oficial cada orden de compra, cada contrato firmado, y decisión de carácter público, como las licitaciones y más.

Además, se abrían los procesos de licitación de las empresas, las cuales tenían que postular abiertamente su oferta de servicios y los ciudadanos podían visualizar cual era la mejor opción entre todas.

¡La transparencia es igual a más democracia! ¡Más innovación es igual a más participación!

Ing. María Alejandra Malaver Bellorín / @malemalaver

Junta Directiva Nacional del CIV y Presidente de la ONG Gente y Ciudad

