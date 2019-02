María Alejandra Malaver , Voluntariado: Ciudadanía comprometida

Opinión-. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llamó a los venezolanos a sumarse a un voluntariado para el manejo de la Ayuda Humanitaria, el cual aseveró entrará al país el próximo 23 de febrero.

Este voluntariado es un nuevo llamado a que la ciudadanía partícipe de forma activa en todos los hechos que se están registrando en este momento en la nación. Para que sean protagonistas del desenlace que debe llegar para el bien de toda la república, y que los venezolanos claman como una necesidad que no se debe prolongar por mucho más tiempo.

El voluntariado es una forma más, para que usted y yo, podamos integrarnos a un movimiento cívico y ciudadano que busca el bien común.

Es un instrumento, y a la vez es un medio, para que ejerzamos la ciudadanía como factor de compromiso real para el bienestar de nuestra tierra, para que aportemos con nuestros esfuerzos y capacidades un valor agregado en nuestra relación con otros ciudadanos y con el país.

Un voluntario es un ciudadano comprometido. Un hombre o una mujer que quiere dar más, que quiere ser parte de las soluciones, y motor de los cambios que tanto necesitamos en el país.

Un ciudadano comprometido no le basta con escribir en las Redes Sociales o con salir a las calles cuando hay una convocatoria, sino que hace más por su comunidad, por su ciudad, por su país, cuando se activa para dar lo mejor de sí en las causas nobles como ésta.

Juan Guaidó acierta al invitar a los ciudadanos a ser piezas fundamentales en esa nueva Venezuela, que está naciendo y a la cual le urge un ciudadano que esté de lleno ganado a la idea de su reconstrucción.

El presidente interino da en el blanco cuando convoca a todos a participar en una loable labor como es el manejo de la Ayuda Humanitaria.

Cuando hablamos de una sociedad responsable, cuando nos referimos a ciudadanos solidarios, cuando nos referimos al bienestar común, justamente hablamos de este tipo de iniciativas que hablan de nuestra calidad como seres humanos, y que nos ayudan a crecer como ciudadanos en fiable relación con otros ciudadanos.

No obstante, es vital que este impulso no sea momentáneo, sino que se aproveche este aluvión de participación para ir creando una cultura de ciudadanía en todos los rincones del país; para así edificar una identidad nacional apegada a los valores que una sociedad nueva, libre, responsable y solidaria debe poseer para crecer constantemente.

La invitación es a activarnos y a sumarnos a la Ayuda Humanitaria dentro o fuera del país, cada día debemos ser más y más voluntarios. Todos tenemos algo que aportar, verifica en qué eres bueno, qué es lo mejor de ti que puedas aportar y ponlo al servicio de Venezuela.

Con el aporte de lo mejor de todos, estoy segura que lograremos la libertad y el fortalecimiento y sostenibilidad de nuestra democracia.

