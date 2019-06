Marlin Mora Resulta victoriosa en el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo en Venezuela

Hay quienes dicen que los sueños son para hacerlos realidad y esto es lo que desde siempre ha hecho Marlin Mora, una atleta venezolana que no se detiene a la hora de cumplir sus objetivos pese a los adversidades que se le pudiesen presentar, pues, una desviación en su columna no le impidió prepararse arduamente y convertirse en la ganadora del Bikini Máster en el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo y Fitness en Venezuela. Vamos a conocerla un poco más.

¿Cuánto tiempo llevas en el mundo fitness?

Siempre he entrenado en gimnasios por mi salud. Desde niña, a los 12 años aproximadamente (hacía ejercicios aeróbicos por una desviación en la columna vertebral) y antes y durante mis embarazos por altas dosis de esteroides recibidas lo cual genera una excesiva retención de líquido. A nivel de atleta de alto rendimiento llevo tres años.

¿Por qué el fisicoculturismo en tu vida?

Todo tiene su origen, como lo dije anteriormente fue por mis temas de salud. A los 12 años me fue detectada escoliosis que es una desviación de la columna, la cual podía detenerse practicando ejercicios dirigidos que llevé a cabo durante un tiempo para evitar empeorar y que fuese necesaria una cirugía. Posteriormente, a los 30 años, me vi imposibilitada para concebir bebés y recibí tratamientos con altas dosis de esteroides, hormonas y anticoagulantes para poder llevarlos a un término feliz. Esto genera retención de líquido de forma excesiva y debía evitarla haciendo entrenamientos previo a la fertilización in vitro, durante y después de los embarazos. Mi primer bebé es un “bebé probeta”, así lo llaman cuando es fecundado fuera del vientre materno y una vez logrado es recibido en el útero de su madre.

¿Qué es lo más satisfactorio de competir?

Es probarme a mí misma. Es darte cuenta que todos tenemos la capacidad de llegar hasta donde nuestra mente, alma y corazón quieran. Muchas veces me decía y le comentaba a mi preparador que no me creía capaz de lograr hacer esos niveles de repeticiones y horas de entrenamiento como ser humano que soy… pero con él aprendí que tu cuerpo da lo que le pidas y si tienes las ganas, la motivación y la fuerza no solo física, sino mental siempre se logra.

¿Cuándo es la fecha de los Juegos Suramericanos donde representarás a Venezuela?

Los Juegos Suramericanos son del 5 al 9 de septiembre y los Juegos Centroamericanos y del Caribe son del 12 al 16 de septiembre.

¿Cómo te sientes?

Satisfecha, orgullosa, comprometida con mi país y con muchísimas ganas de dar lo mejor de mí para resaltar el talento que tiene Venezuela.

¿Qué categoría ganaste, cuántos premios?

Campeonato Nacional de Novatos 2019: (Campeona Nacional Bikini Máster y Subcampeona Nacional Bikini Senior).

En el Campeonato Nacional A (En el que asisten atletas con experiencia tanto nacional como internacional y de aquí eligen a la selección nacional), fui Campeona Nacional Bikini Máster y ocupé el tercer lugar Bikini Senior.

En la Décima Copa Ciudad Jardín 2018 Campeona Bikini Máster y Subcampeona Bikini Senior.

¿A qué te dedicas actualmente?

Actualmente me dedico a realizar asesorías referentes a nutrición deportiva y planificación de menús fitness, pues hacer dieta no tiene por qué significar comer solo lechuga y pollo sancochado, además estoy trabajando en un “plan integral de entrenamiento” para diferentes perfiles, no necesariamente fitness, simplemente dirigido a todo aquel que quiera comer sano y sabroso.

¿Redes sociales?

Instagram: @marlinmorafit

Facebook: Marlin Mora

Nota de prensa : Joseph daniel Herrera

vp de Sport Magazine

