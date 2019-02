Marvel libera un nuevo avance de #AvengersEndgame en el #SuperBowl, VIDEO

Un nuevo avance de la película más esperada de este año Avengers Endgame fue presentado por Marvel en el #SuperBowl, veamos a continuación el video:

"Some people move on. But not us." Watch the brand new Marvel Studios' #AvengersEndgame spot that aired during the Big Game. See the film in theaters April 26. pic.twitter.com/5ZJE9cHHK9

— Marvel Entertainment (@Marvel) February 3, 2019