Tras más de 14 horas sin servicio eléctrico en varios lugares de Maracaibo y el resto del estado este sábado 23 de diciembre, Corpoelec informó a través de su cuenta Twitter que varias cuadrillas trabajaron arduamente para restablecer el servicio, según reseña Panorama.

La mayor parte del estado se quedó sin servicio eléctrico, incluyendo la mayoría de los sectores en Maracaibo. Usuarios se quejaron de ineficiencia por parte de Corpoelec mientras estos alegan, como ya lo han hecho en otras ocasiones, que un robo de cables es el motivo del corte.

Temprano, Corpoelec informó que debido a robo de cableado en subestación Punta de Palma se vio afectado el servicio eléctrico en el occidente del estado Zulia.

