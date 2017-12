Este sábado se registró una falla en la subestación Cuatricentenaria motivado por el hurto de cables en subestación Punta Palma, el cual dejó sin servicio de electricidad varios sectores de Maracaibo por másde 7 horas.

La falla se registró a eso de las 2 de la tarde, y seguidamente numerosos sectores como Sabaneta, Delicias, 5 de Julio, Veritas, entre otros, quedaron sin el servicio eléctrico.

Desde Corpoelec se informó sobre esta acción vandálica, y desplegó cuadrillas para trabajar en la restitución del servicio.

Asimismo, el gobernador del Zulia, Omar Prieto, encabezó una reunión con su equipo de trabajo para reforzar las acciones, así como coordinar mayor seguridad en instalaciones eléctricas.

