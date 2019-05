Más aislamiento! DHL anunció suspensión de envíos de EEUU a Venezuela, COMUNICADO

DHL Global Forwarding Estados Unidos informó este viernes que debido a causas de fuerza mayor decidieron suspender todas las cargas aéreas y marítimas con destino a Venezuela.

La compañía indicó que está analizando todas las alternativas que permitan causar el menor impacto posible a sus clientes en el país.

Agradecieron también a toda su clientela por la confianza depositada en la empresa y por convertirlos en su proveedor logístico de preferencia.

A continuación el comunicado íntegro:

