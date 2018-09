Más de 4 millones de estudiantes inician clases este lunes en las escuelas públicas

Este lunes 17 de septiembre sera el inicio de clases para un total de 4 millones 445.024 estudiantes de las instituciones públicas como parte del año escolar 2018-2019, en los niveles de educación inicial y primaria.

La matrícula en preescolar suma 1 millón 575.714 niños y en básica un total de 2 millones 869.310 alumnos, precisó el ministro para la Educación, Aristóbulo Istúriz.

El Gobienro notificó que con el inicio de clases hará entrega desde este lunes de un total de 4 millones de morrales y 5 millones de uniformes, así como 50 millones de implementos escolares.

Entre los artículos escolares se despacharán 836.296 útiles para educación inicial tales como témpera, creyones de cera, papel lustrillo, tijera y cuadernos. Mientras que primaria recibirá 1 millón 701.851 rubros como sacapuntas, lápices, borrador, juegos geométricos, cuadernos y pega blanca.

Los alumnos de primero a sexto grado recibirán 3 millones 693.468 libros de la Colección Bicentenario, de los cuales 1 millón 902.021 se encuentran listos para ser entregados y 1 millón 794.447 están en reproducción. En dicha colección hay textos para asignaturas como lengua y literatura; matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.

El ministro Istúriz señaló que el Ejecutivo adquirió 4 millones de morrales a países como China y Turquía, así como también 4 millones de kits de uniformes importados, entre trajes regulares y para educación física. A esto se sumará 1 millón de kits de uniformes elaborados por el poder popular.

Adicionalmente, entregarán 7 millones 163.731 millones de pares de zapatos, de los cuales 4 millones son deportivos y 3 millones 163.731 son casuales.

Jornada de vacunación en escuelas

El Ministerio para la Educación también llevará un plan de vacunación en todas las escuelas del país, por lo que prevé inmunizar a 575.410 niños de la etapa inicial y 2 millones 869.310 de primaria, desde este lunes 17 de septiembre.

También se hará la fumigación de 2.321 escuelas y el desmalezamiento en 22.090 planteles de todo el país.

AVN

