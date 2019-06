ESDA: Más de la mitad de los ciudadanos cree que puede repetirse un apagón general

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) en la tarea de divulgar la información obtenida en su reciente estudio de percepción sobre servicios realizado en 10 de las principales ciudades del país, con una muestra de 6.403 encuestas, ha determinado que más de la mitad de los ciudadanos encuestados creen que es posible que pueda ocurrir una nueva falla del sistema eléctrico a escala nacional, tal y como ocurrió en el pasado mes de marzo y abril.

Este resultado es parte del estudio en el que se agrupan las experiencias de los ciudadanos en un contexto de falla del suministro eléctrico, vinculado a dificultades dentro de las que prevalecieron el deterioro de los alimentos y los electrodomésticos, así como carencia de agua corriente. Este último factor impulsó a las personas a adoptar medidas como cargar agua, pagar camiones cisternas y comprar agua embotellada para proveerse del recurso, o movilizarse a casa de familiares para cubrir necesidades, todo ello fomentó un entorno en el que prevalecieron las emociones de molestia, angustia y tristeza en 82% de los encuestados.

Julio Cubas, presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Público, señaló que: “considerando la extensión y duración de las fallas en el suministro eléctrico durante el mes de marzo, el 54% de los ciudadanos opinan que se puede repetir un evento de similares características mientras sólo 14% de estos son más optimistas e indican que no consideran que ocurran apagones similares en un futuro, sin embargo, es de considerar que 32% de los encuestados no tiene una opinión sólida al respecto o prefiere no contestar”.

Precisando sobre tal información: “La expectativa de los ciudadanos de que repita un apagón similar varia de una región a otra del territorio nacional y en líneas generales es más acentuada en aquellos centros urbanos expuestos a mayores lapsos sin energía eléctrica; por ejemplo en Maracaibo y Barquisimeto este porcentaje aumenta considerablemente a 64% y 61% respectivamente y en contraste Ciudad Bolívar y Porlamar presentan 43% y 50% de personas que creen que este tipo de evento pueda repetirse”.

Es importante mencionar que los hallazgos de esta investigación se obtuvieron tras la evaluación de 28 municipios del territorio nacional, con lo cual se captaron las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre los principales servicios básicos y las repercusiones posteriores a los apagones ocurridos el pasado mes de marzo, los cuales están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitar las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

Fuente: Comunicaciones ESDA

Caracas, 19 de junio de 2019.-

ESDA: Más de la mitad de los ciudadanos cree que puede repetirse un apagón general was last modified: by

En : Noticias Nacionales