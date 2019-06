Más del 80 por ciento de los venezolanos padecieron emociones negativas por los apagones de marzo

Caracas, 13 de junio de 2019.- El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) continúa publicando datos relevantes sobre su última investigación “Venezuela después del Apagón”, sin descartar que en la actualidad siguen ocurriendo tales escenarios parciales en algunas regiones del país.

El estudio, realizado en 10 de las principales ciudades del país con una muestra de 6.400 encuestas, permitió recabar diferentes datos sobre la extensión y duración de la falla en el suministro eléctrico, el impacto sobre la cotidianidad de las familias venezolanas y cómo estas enfrentaron la carencia de los servicios de electricidad y agua potable. Asimismo, se orientó en obtener datos relacionados con las emociones experimentadas por los ciudadanos ante los eventos de apagones.

Al respecto, el presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Público, Julio Cubas, señaló que: “bajo el escenario de la falla de energía eléctrica y sus implicaciones, 82% de los ciudadanos consultados manifestaron haber experimentado emociones negativas, predominando la molestia en el 30% de los casos, seguido de otro 27% de quienes se sintieron nerviosos o angustiados, y 23% de aquellos cuyo cuadro emocional estuvo predominado por la tristeza o depresión. En contraste, sólo el 12,3% de los encuestados expresaron sentirse ‘calmados’ ante la falta de energía eléctrica durante esta situación”.

En consonancia con estos resultados, Cubas aclaró que: “El sentimiento de ‘molestia’ fue mayor en las ciudades de Porlamar, Maracaibo y Punto Fijo; estando representado por más del 35% de los habitantes de estos centros urbanos, a diferencia de Mérida donde prevaleció con 32% el sentimiento de ‘tristeza/ depresión’ y Caracas donde los ciudadanos manifestaron estar ‘angustiados, preocupados o nerviosos’ en el 31% de los casos”.

Es importante mencionar que los hallazgos de esta investigación se obtuvieron tras la evaluación de 28 municipios del territorio nacional, con lo cual se captaron las opiniones y percepciones de los ciudadanos sobre los principales servicios básicos y las repercusiones posteriores a los apagones ocurridos el pasado mes de marzo, los cuales están disponibles para consultas ingresando a la página web: www.asoesda.org o visitar las redes sociales de la organización en Twitter e Instagram @asoesda. Para contactos directos, disponen del correo electrónico asoesda@gmail.com.

Fuente: Comunicaciones ESDA

