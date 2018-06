MBappé pulverizó a Lionel Messi.. Francia le gana a Argentina 4-3

Se le acabó la historia a la selección de Argentina, por años han gravitado sus aspiraciones mundialistas alrededor de la adoración a quienes consideran ellos ( ya el resto del mundo sabe que no lo es) el mejor jugador del mundo.

Lionel Messi resultó ser un fraude, un jugador de gama media, que solo resalta más allá del show que le montan en la liga Española donde el espectáculo se limita al mercadising de su figura que en definitiva solo tiene el fin de atraer hinchas al estadio.

Pudimos verlo en este último partido intentando hacer jugadas como un autopase en el minuto 4 del segundo tiempo, que no le ha validio de mucho pues el engrane francés ha sido muy solido y serio a la hora de proteger su arquería.

Por su edad, 31 años recientemente cumplidos en medio de esta jornada mundialista, le queda al menos un torneo mundial más, aunque si a los 27 y 31 no ha podido llevar a Argentina a la victoria no creemos que haga la diferencia a los 35.

