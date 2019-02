ME LO DIJO UN PAJARITO: ¿Lo deja el bus?

De oportunidad… Oposición y oficialismo están ante la más importante oportunidad que se ha servido en la mesa política del país este año. Ambos actores lo saben y por eso, hay sujetos de lado y lado trabajando porque esa oportunidad sea a la medida de lo que necesitan, de lo que buscan y que muchas veces no es lo mismo que buscamos los ciudadanos que queremos la salida del gobierno usurpador y quienes aún apoyan a los oficialistas en funciones de poder. Hoy quiero amigo lector que abrace con mucha fuerza su criterio crítico, que esos ojos que abriste a la realidad política no se cierren por la emoción y la euforia que produce saber que hoy por fin, estamos dando los pasos correctos, con Juan Guaidó, el más correcto hasta ahora y por ahora aunque el “por ahora” nos meta en un túnel desagradable del tiempo. Hoy le pido amigo lector que no se deje engañar por ningún político de quinta, cuarta, tercera, segunda o de primera, pero mucho menos, vaya usted a dejarse engañar por un político de quinta que quiera ser de sexta y me explico: de ningún político de siempre que quiera ser político de ahora y de mañana. Usted los conoce mejor que yo, sabe sus nombres, sabe quiénes son, los están viendo en la televisión local, regional, nacional e internacional, sí, internacional, porque déjenme decirle que esos políticos de quinta que quieren ser de sexta anda por el mundo desde hace rato diciendo que defienden nuestra Libertad, que luchan porque se reestablezca la Democracia en el país y ya están “enchufados” en este nuevo gobierno interino, presentándose ante el mundo como nuestros representantes; encontraron cómo seguir viviendo tranquilazos y comodazos a costillas de Venezuela en el exterior. Son políticos jóvenes pero muy mañosos. Esos políticos no están viendo una oportunidad para Venezuela y para su gente, están viviendo de la oportunidad y juran que van a volver al país este 23 de febrero cabalgando la ayuda humanitaria que está en las fronteras y que esa entrada triunfal al país los hará candidatos cuando vengan las elecciones. Ya ellos andan desde el exterior moviendo a su gente dentro del país porque ya están cuadrando ser candidatos. Pero más adelante les daré un ejemplo.

En el oficialismo igual… De este lado también hay oportunidades. Podríamos empezar diciendo que en función a lo que me informan desde Caracas, el tiempo para que Maduro tome una decisión se agota y por lo tanto, Maduro está jugando con una oportunidad de oro, de esas que no se presentan todos los días. ¿De qué trata esa oportunidad? Pues la de irse por las buenas. El Senador norteamericano Marcos Rubio, dijo hace unos días que el tiempo que se le dio a Maduro se agota. En Caracas se habla de un lapso de 60 días que ya está corriendo y ya se empieza a decir que a Maduro lo va a dejar el bus. Si no se va lo van a sacar. Yo desconozco sí se están dando estas negociaciones pues de hacerse, se hacen a un nivel muy alto, pero no descarto para nada que las cosas se estén dando así. Si Maduro no toma el bus “del me voy por las buenas”, es porque debe tener otras opciones que tal vez no sean tan pacíficas porque hay actores del oficialismo que se están entrenando para el enfrentamiento armado y para la confrontación y persecución y ejecución de quienes consideren enemigos de la patria. La imagen que ven en este comentario es de la Alcaldesa del Municipio Guajira, Indira Fernández, ella está en pleno adiestramiento militar para disparar contra el enemigo y así como ella, hay muchos, muchos defensores del oficialismo que están dispuestos a matar porque el poder no lo van a entregar. Entregar el poder es la condenación para ellos porque ninguno, ni los de los consejos comunales se van a salvar cuando llegue la justicia a Venezuela. Por eso les pido amigos lectores, con los ojos abiertos siempre, veamos que en el chavismo, en el oficialismo se están recomponiendo en sus fuerzas regulares e irregulares para seguir “resistiendo” lo que para ellos es un ataque a un gobierno legítimo, electo en elecciones.

Mientras tanto… la presión internacional sigue dando sendos resultados. Revocan visas, congelan cuentas, quitan respaldo y allí van, poco a poco cercando a los usurpadores.

Sin apuro… Entiendo perfectamente esa sensación de desespero que vivimos diariamente los venezolanos que deseamos el cambio de gobierno pero por favor, no esperemos que Juan Guaidó haga en un mes como presidente interino de Venezuela lo que nosotros no hemos hecho en los últimos años. Vamos bien, por favor, siéntese a analizar las noticias porque en esta oportunidad y como hace mucho no se hacía, todo lo que se está haciendo es noticia pública. En el oficialismo sí hay desespero, se nota en las declaraciones de sus actores. En el oficialismo sí hay preocupación, en las acciones que emprenden se nota. En el oficialismo sí hay nerviosismo porque están perdiendo el poder, perdiendo el manejo financiero, perdiendo la llave de la bóveda del miedo con la que contralaban al pueblo, porque están perdiendo el manejo de las emociones depresivas negativas sobre la falta de esperanza y espíritu de lucha en los venezolanos y eso les hace perder el control. ¿Es esto peligroso? ¡Claro que lo es! Sobre todo cuando del lado de la resistencia cuentan con el apoyo armado, logístico y real de soldados de los grupos armados de las FARC, ELN, Hamás y Hezbolá por sólo mencionar cuatro grupos irregulares que hacen vida en territorio venezolano como socios de quienes hoy usurpar en poder. Pero vamos bien porque este detalle peligrosísimo ha sido considerado por la Comunidad Internacional y los países amigos de Venezuela, están dispuestos a ayudarnos con esto. Yo al igual que ustedes quiero que la Libertad llegue ya, pero vamos sin apuro y de verdad vamos muy bien.

El tercer paso… Nuestra ruta es la siguiente: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En este tercer paso, los amigos de Súmate tienen un trabajo bien serio en proceso y esto es muy pero muy importante porque eso quiere decir que nos estamos preparando para celebrar elecciones transparentes y correctas en el país. Esta semana, Súmate compartió con nosotros un documento rector sobre las condiciones necesarias para concretar el paso tres de la ruta que nos indica nuestro Presidente Juan Guaidó. Sugiero leer este documento que es un esfuerzo de los mejores talentos que tenemos en Venezuela en materia electoral. Comparto las sugerencias de Súmate; para que en el país haya elecciones transparentes y libres debemos tener un Consejo Nacional Electoral imparcial; que la convocatoria a elecciones se haga seis meses antes de la fecha de celebración para poder elaborar, publicar y cumplir con el cronograma electoral; debe haber presencia de observación internacional y nacional garantizada; acceso igualitario a los medios de comunicación por parte de los candidatos y prohibición de uso de los recursos públicos para promoción y propaganda; auditorias totales, antes y después del evento electoral; actualización del Registro Electoral dentro y fuera del país; que los miembros de mesa sean independientes; que todos los actos electorales tengan testigos adiestrados; que el ejercicio del voto se haga en libertad plena; contar con un Plan República imparcial y que retorne el uso de la tinta indeleble. Esta es una guía de respeto a las leyes electorales y se basa en la restitución del Estado de Derecho que recomiendo ampliamente leer a detalle para estar bien informados.

Aún faltan los militares… Sí. En este plan por la liberación del país de la cúpula que nos ha gobernado en estos últimos 20 años y que nos ha sumergido en la peor de las pobrezas y nos ha sometido a la mayor de las humillaciones sociales, contar con el apoyo de los militares es fundamental. Muchos se han “cuadrado” con el nuevo Gobierno, pero nos hacen falta muchos más. Sabemos que Hugo Chávez, padre de este desastre, hizo una jugada maestra al darle poder, dinero e impunidad a los militares de alto rango, los convirtió en dueños y socios de negocios estratégicos que dan mucho pero mucho dinero y con eso, compró su fidelidad. Hoy, restablecer el orden en el país pasa por quitarle esos jugosos negocios a los militares y porque ellos vuelvan a los cuarteles como gendarmes valientes, lo que el Alto Mando Militar no está dispuesto a hacer; esto sin mencionar que ellos están hasta el cuello en casos sensibles de corrupción y narcotráfico. De allí la importancia de la Ley de Amnistía. Todo militar y funcionario público que invoque esta Ley y ayude con su información a la salida del gobierno usurpador será perdonado, pero que quien continúe apoyando a este mal gobierno y sosteniéndolo en la usurpación del poder, será condenado. Es duro pero es la realidad. Por eso no podemos descansar en la exhortación, en la invitación que debemos hacer sin descansar, a que nuestros funcionarios públicos y militares se acojan a la Ley de Amnistía, para que sigamos sumando uniformes, estrellas, porque que los militares estén de nuestro lado, es fundamental.

El 23… Esta es la fecha que se anunció para la entrada de la ayuda humanitaria. Ya los aliados del gobierno usurpador hablan y dicen de una intervención militar internacional al país disfrazada de ayuda humanitaria. En las líneas fronterizas, los militares que aún ayuda al gobierno usurpador bloquean los pasos a la ayuda. Están haciendo todo por extender nuestra agonía, pero no podrán detener el cambio. Y aunque no tenemos claro cómo entrará la ayuda humanitaria el 23, tristemente siguen yéndose los venezolanos, se nos sigue yendo nuestra gente de nuestro territorio hacia otros países. Todos los días salen por las diferentes fronteras, puertos y aeropuertos y esta, es una gran falla del nuevo gobierno interino. No poder impedir que los venezolanos abandonen Venezuela, no poder lograr que cese la emigración es a mi juicio una derrota del equipo Guaidó. Pero igual, el hambre y la falta de insumos básicos erosionó el apoyo de las bases populares a Maduro. Petare se le volteó a Maduro y este, este es el mayor logro de la revolución, perder a su gente. El 23 debemos estar dispuestos, dispuestos a apoyar las acciones que nos soliciten para que ingrese la ayuda humanitaria que tanto necesitamos en el país y que en este punto, será insuficiente pero que se convertirá en la primera gran conquista en esta lucha. Que la ayuda humanitaria entre será la prueba de que el oficialismo perdió el poder y el control.

Mientras tanto… es una verdadera lástima que un grupo de venezolanos que jamás debieron llegar al poder a gobernarnos, esté apostando por una confrontación, por muerte, por enfrentamiento, porque haya luto nacional en vez de abandonar el poder que están usurpando de manera pacífica. Es una lástima que esté desgastando una oportunidad única para resolver las cosas por las buenas. Qué triste será para Venezuela que tengamos que salir del peor gobierno que hemos tenido matándonos entre nosotros mientras que a los verdaderos culpables de nuestras desgracias no les pase nada.

Deuda… Lo prometido es deuda. Uno de esos políticos de siempre que quieren entrar al país aprovechando la euforia que produce Juan Guaidó, es Lester Toledo. De Toledo hay mucha tela que cortar pero como en este plan de país las dos manos y el cerebro de Leopoldo López están al 100 por cierto, Toledo y todos los de VPA tienen su parcelita asignada y también tiene su mapa del futuro, es decir, tienen sus cargos en la Venezuela por venir. Esta semana Toledo brincó de Colombia a Estados Unidos y acá, formó parte del equipo que recaudó 100 millones de dólares más en la OEA en ayuda humanitaria para Venezuela, es más, Toledo es nuestro coordinador de la ayuda humanitaria, es decir, es la firma autorizada, todo pasa por sus manos. Toledo tiene a un equipo particular en Maracaibo trabajando en la atención de casos sociales lo que está muy bien, lo que está mal es que esas ayudas llegan de manos de su equipo de confianza con su olor, para que quienes reciben la ayuda siempre sepan que fue Toledo desde el exterior quien ayudó, buscando capitalizar esto a su retorno porque para nadie es un secreto que Toledo ha llegado hasta donde ha llegado porque como respira aspira y es y ha sido muy hábil. Pero a Toledo como político el favor popular no lo ha acompañado, su acto más grande fue uno que hizo en el Palacio de los Eventos y a pesar de este, no fue un rock star porque VP en el Zulia es el tercer partido de la coalición unitaria. Su figura nunca tuvo mayor impacto hasta que abandonó el país como perseguido y desde el exterior inició un trabajo respetable que tiene sobre sí nubarrones porque se desconoce el origen de los fondos con los que se financió sobre todo cuando estuvo en España. Hoy Toledo ve una gran oportunidad para que lo reciban como un gran luchador y que esto le sirva para ser candidato a la Gobernación del Zulia o ser Canciller de la República en la nueva Venezuela o para lo que sea, porque él al ser un destacado miembro del partido naranja está y estará como la guayabera, ¡por fuera pero pegao!

Bueno amigos… nos leemos la semana que viene y con mejores noticias que las que tuvimos esta semana. Dios y la Virgen me los bendiga.

