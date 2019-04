ME LO DIJO UN PAJARITO: ¡Santo Dios!

No sé moriste o te matamos… Escribo esta columna en jueves santo porque como católica los viernes me dedico a la reflexión y a la adoración; a pedir perdón, a tratar de perdonarme. Mirar hacia nuestro pasado como país es como ver bajo la lluvia y con todo lo vivido y sufrido no me queda claro Señor, si viniste a morir para salvarnos o si por salvarnos fue que te matamos. En tu tiempo, tu sacrificio fue enorme, incomprendido y aunque en la Venezuela de hoy algunos chavistas digan lo contrario, nadie en el mundo ha entregado su vida para que su pueblo viviera eternamente en Libertad. Ese amor tuyo creo que nos queda grande aún… y es que no deja de sorprenderme el cerebro y corazón tan reptil que tenemos las mayorías: nos enseñaste el camino de lo correcto, el de la verdad y lo que nos gusta es que nos engañen y engañar. Nos enseñaste que el justo es el bueno pero aquí desde hace rato el injusto es el rey; nos ensañaste a amar y bueno, eso es lo que algunos después de golpes y porrazos más o menos aplicamos: amar y ayudar al otro como a nosotros mismos. También enseñaste el perdón pero no, la mayoría estamos raspados en perdonar sobre todo en los últimos años hemos perdido esa capacidad; cuesta mucho perdonar a quien tanto daño nos ha hecho aunque nosotros lo permitimos y aún lo permitamos. Sabemos que tú estás en la cama vacía del que ya no está porque lo mataron, murió o emigró; que eres la compañía de los enfermos, la mano y los brazos que consuelan al desesperado, el alma de quien hace bien sin mirar a quién… te mudaste a Venezuela y por eso es que no hemos sido totalmente devastados, de eso estoy dogmáticamente convencida pero no sé si sea un pecado pedirte que escupas fuego sobre los demonios, que este viernes santo ¡Oh Santo Dios! abras el cielo, la tierra, lo que tú quieras y soples tu Santo Espíritu para que así como moriste o te mataron, mueran o maten a los injustos en Venezuela, a todos los injustos sin excepción… que con el final del día también termine el dolor, se seque el infierno y los demonios consumidos en cenizas se vuelvan polvo para que la luz, tu luz, marque el inicio del nuevo amanecer, del esperado, del que vamos a vivir plenamente de tu mano, bajo tu amparo.

Sí se jodió… Aunque digan que no, este país se jodió el día que el primer venezolano hizo dinero jugando con la necesidad de su hermano venezolano y lo vimos y no dijimos nada, sino que buscamos imitarlo para estar “momentáneamente” bien.

Dolor mundial… El purificador devoró a Notre Dame. Hizo estragos y causó un gran dolor en los católicos y admiradores no católicos en todo el mundo. Son 850 años de historia, de devoción mariana y fe cristiana, de cultura y arquitectura, de vida a lo largo del tiempo. Cuánta fortuna quienes pudieron apreciarla en todo su esplendor. Admirable la respuesta inmediata del Gobierno Francés, la disposición de los ricos de hacer millonarias donaciones para restaurar el magno templo. En esta Semana Santa todos tus fieles Santo Dios, nos unimos. Este ha sido un año que nos tiene unidos, demostrando que tu sufrimiento no fue en vano.

¡30 dólares! Recibo denuncias contra cuadrillas de Corpoelec en San Francisco y Maracaibo que están cobrando 30 dólares por casa para conectar las mismas a circuitos privilegiados y así no sentir tan amargamente la suspensión del servicio eléctrico. Resulta que en la Coromoto, sector pudiente de San Francisco, hay cuadras completas que no saben lo que es oscuridad y el calor que sienten es el del ambiente al aire libre. Lo mismo pasa en Maracaibo donde los sectores aledaños a hospitales y clínicas importantes tampoco saben lo que es que se vaya la luz. Estos sectores VIP están siendo “sobrecargados” por decirlo de alguna manera al agregarles a los nuevos consumidores que pagan hasta más de 30 dólares para que no se les vaya la electricidad. Como en el Zulia no hay Ley ni Santa María, cada quien hace lo que le da la gana y como no hay Autoridad que sancione, las cuadrillas de Corpoelec están haciendo su agosto en abril porque como siempre, lo que hay es cola de gente pagando para dejar de padecer las penurias por estar sin electricidad. Mientras tanto, los demás, a disfrutar la electricidad dos o cuatro horas al día.

Por cierto… El esquema de racionamiento anunciado por el Gobierno Regional es una burla. No se cumple el horario ni las jornadas. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se la quitan y cuánto tardará que la reconecten. En una rueda de prensa que da el Gobernador Prieto todos los días sobre el tema, confesó que el cronograma “no es perfecto”. ¡Un solo desastre!

Es grave… La situación eléctrica no encuentra solución pronta. Al Centro Comercial Galerías Mall, ubicado en el Oeste de la Ciudad y uno de los más concurridos les notificaron a sus propietarios e inquilinos que deben cerrar. El próximo martes 24 de abril, se estará realizando una reunión con todos para discutir “estrategias” que permitan abrir este espacio comercial que apaga la actividad y el dinamismo microempresarial de Maracaibo. Esta es la verdad que están viviendo todos los centros comerciales, están extinguiendo su operatividad y la poca electricidad que hay disponible es sólo para privilegiados en posiciones de gobierno, para quienes con mucho dinero en dólares pueden pagar que los peguen a un circuito privilegiado y para el pueblo las dos, cuatro o seis horas que les dan. Estamos en plena devastación regional.

Ajá Guaidó, ¿y entonces?.. Si ya terminaste la campaña presidencial podrías por favor comenzar a moverte en dar golpes certeros contra el régimen. Ya demostraste que te puedes burlar de él, que puedes lograr que la mayoría mundial les dé la espalda y los repudie, ya dejaste claro que no tienen gente, diezman sus recursos, su poder, están cercados y encerrados; sólo les queda su maldad, sus malvados, sus miserias y miserables pero ¿cómo para cuándo salen de Miraflores? No hay duda que vos sois el nuevo mesías, el mejor producto de lo que estamos viviendo, el político nuevo, el que logró lo que se creyó que jamás se lograría y más, pero ajá mijo lindo con discursos, giras, con el “no nos vamos a dejar joder” Maduro y su combo no quedan paralíticos para dejar de hacer nuestras vidas un martirio sin fin. Creo que no hay que recordarte que la ruta es FIN DE LA USURPACIÓN, GOBIERNO DE TRANSICIÓN Y ELECCIONES LIBRES, no campaña previa para ir a elecciones aunque ya Súmate tenga el mandado electoral bastante adelantado bajo los correctos procedimientos democráticos. Creo que no hay que recordarte que este es el último año de la legítima Asamblea Nacional, tu único y último año. Tampoco hay que recordarte que has como abusado un poco del cheque en blanco que agarraste cuando te autoproclamaste con nuestro apoyo, el de nombrar a dedo, sin consultarnos, a nuestros nuevos representantes diplomáticos en el mundo. Yo creo pana, que no está pensar en ponerte los guantes para que tú des golpes internacionales, como por ejemplo, un toquecito estratégico con nuestro TSJ, otro con los poderes económicos que ya tienes… tal vez uno material con los pasaportes diplomáticos a los rojos y su familias en el exterior, no sé, yo pienso hermano del alma que debes hacer más porque tienes cómo hacerlo chamo. Puedes y debes estar un paso o dos pasos delante de ellos; no dejes que sean los actores internacionales que hagan todo, haz algo más que andar de gira por el país calentando corazones y sumando voluntades.

Guaidó en el Zulia… No cabe duda, Guaidó es un gran líder en un gran momento. Se lleva el mejor desempeño para evitar peleas y confrontaciones así como el primer premio en saltar obstáculos y lograr sus objetivos. A pesar de los esfuerzos y la inversión de recursos de los rojos radicales, no detuvieron su andar. Ahora bien, debo resaltar la fuerza del pueblo falconiano, esperar a Guaidó alumbrados con las lámparas de los celulares no se compara con nada. ¡Bravo pueblo! Los chavistas están perdidos, sólo tienen las sillas donde están sentados, las armas y balas de sus mercenarias almas y la ingenuidad conveniente de sus seguidores que siguen cantando y recitando a Alí Primera y otros bohemios de izquierda como bálsamo a sus penas.

¿Quién será? Me dicen que hay un tirano en la Dirección Regional de Educación que ocupa un alto cargo en el departamento de Recursos Humanos. El hombre fue escolta de Manuel Rosales, del Rosales Gobernador. Hoy el escolta, perdón, el ex escolta, es un déspota que trata particularmente mal a las damas que acuden a la dirección de Recursos Humanos a gestionar cualquier trámite.

Mientras tanto… Yonder Durán suena como el nuevo presidente de Corpozulia en sustitución de Francisco Arias Cárdenas. Durán vive en la privilegiada urbanización Coromoto de San Francisco, es mano derecha de Prieto y tiene en su casa una planta eléctrica más grande que la plaza de la Coromoto. Durán es ampliamente conocido por ser vendedor de divisas en el sur y como prestamista comercial.

Por cierto… Prieto mandó a los comerciantes a comprar plantas eléctricas y que vean cómo se abastecen de combustibles para ponerlas a funcionar. ¿Será para seguir robándolas y llevarlas a los consejos comunales como lo están haciendo? Prieto está metido en tremendo paquete por el desvío de más de 10 mil cajas de Clap que el Gobierno Nacional envió para tranquilizar el hambre en el Zulia y no fueron entregadas al pueblo sino que las quedó para él y su séquito. También le reclaman mil millonarios recursos para la reparación de tres termoeléctricas en el Zulia, lo cual nunca sucedió. Prieto se comprometió con Caracas en tener listas las tres termos en tres meses, lo que dijo públicamente en ruedas de prensa pero no cumplió porque el dinero se lo raspó.

Lo vigilan… Por eso es que tiene de nuevo al General Reverol muy de cerca.

Será ilegal… Toda operación que el Banco Central de Venezuela haga en dólares americanos será considerada ilegal. Otro paso en el cerco internacional que Estados Unidos hace al régimen de Maduro. Con esta medida están convirtiendo toda operación que se haga en el país con dólares americanos como una operación ilícita y les abre a los gringos y a las operadoras internacionales el camino abierto para intervenir legal y materialmente contra el país donde se “trafica” con la moneda norteamericana.

Otra más… Las restricciones siguen caminando en el plano internacional. Pdvsa no podrá despachar el crudo venezolano a Cuba. ¿Sería por eso que Raúl Castro pidió a los cubanos que se preparan para tiempos económicos difíciles?

Entró… Con el sello Cruz Roja y la Media Luna Roja entró la ayuda humanitaria al país. Su entrada la aprobó Maduro, es decir, aceptó a puerta cerrada y sin hacerlo público, la crisis humanitaria. Políticamente es una derrota que manejaron para que el daño que les causara aceptar la crisis que ellos mismos generaron no fuera tan descomunal como lo hubiera sido si la ayuda entraba el pasado 23 de enero. Pero igualmente entró y el daño aunque hoy sea mínimo, no puede tapar que nos gobiernan miserables.

Alán García… Se mató. Lo de Odebrecht es un monstruo de mil cabezas.

Importante… Los amigos de Codehz elaboran un material que merece ser compartido y difundido para que tengamos presente el comportamiento de rubros alimenticios de primera necesidad en este momento. Tal y como lo notan en las tres imágenes, se tomaron las molestias de hacer comparaciones de precios y lugares en huevos, queso, harina, carnes, granos, pasta, arroz y margarina, lo que nos dice a lo que se ha limitado la dieta del zuliano en esta crisis. Y el Cendas nos presenta el monto necesario para cubrir la canasta alimentaria de este mes marzo en todo el territorio nacional. Quien no tenga 702 mil 246 bolívares con 24, no come y punto.

Poder de los anillos… El Presidente de Ecuador coloca sobre la mesa revisar que se active la Doctrina Roldós ante la grave situación que vivimos, lo que abre la puerta a la intervenir militarmente a nuestro país. En paralelo, se activa también el título tercero de la Ley Helms-Burton que igualmente contemplan el apoyo militar extranjeros en naciones donde la Democracia y los Derechos Fundamentales son violados como en Venezuela.

Perdón Señor… ¡Oh Señor Perdón! Perdóname Padre porque no puedo perdonar a ningún chavista, a ningún madurista, a ningún ser que se manifieste de izquierda, perdón Señor perdón. Nos leemos la semana que viene.

Yrmana Almarza

ME LO DIJO UN PAJARITO: ¡Santo Dios!

ME LO DIJO UN PAJARITO: ¡Santo Dios!

