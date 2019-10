Melany Mille confirma participación en los Premios Pepsi Music 2019

El show se efectuará este 10 de octubre desde la Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela…

Este jueves 10 de octubre se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela la séptima edición de los Premios Pepsi Music 2019, un espectáculo que contará con la presencia y animación especial de Melany Mille.

Melany será una de las encargadas de nominar a uno de los grandes exponentes de la industria musical “… un encuentro que me tiene muy contenta, ya que ser convocada para estar presente en un evento tan importante como lo es ésta entrega me impulsa a seguir adelante en esta industria” comentó.

¿Es su primera vez en los Premios Pepsi Music?

Sí… Cuando recibí el llamado sentí gran emoción. A todos sus directivos y nominados, les deseo un enorme éxito. Seguiremos trabajando por el arte y el entretenimiento nacional…

¿Qué pasó con su plan de internacionalización?

Sigo enfocada en hacer carrera dentro y fuera de Venezuela. He salido en varias oportunidades del país para trabajar como modelo de campañas publicitarias, y he probado con algunas audiciones y castings. Sin embargo, apuesto al talento nacional; al momento llevo un compromiso actoral con el dramático “Intriga tras cámaras” lo que me mantendrá ocupada en el país… Mi objetivo es trabajar… Donde pueda exponer mi destreza artística allí estaré.

Volviendo a los Premios Pepsi Music 2019… ¿Ya sabe quién la vestirá durante esa noche?

Tengo varias alternativas, pero aún no decido qué opción tomar… Lo que sí les puedo garantizar es que luciré dos hermosos trajes hechos por diseñadores venezolanos; uno para la alfombra roja y otro para la nominación… Así que muy atentos…

Los Premios Pepsi Music 2019 no serán transmitidos en vivo, pero sus grabaciones serán emitidas por la señal de Televen.

Para más información del caso pueden seguir la cuenta de Instagram de la artista; @millemelany

