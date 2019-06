Messi sigue hundiendo a la Selección de Argentina pero insiste en NO «jugar banca»

COPA AMÉRICA.- Cómo coloquialmente se dice en el argot deportivo, cuando un jugador no llega al nivel suficiente para enfrentar a los adversarios, los envían a «Jugar Banca» en medio del juego o si de arranque de la jornadas deportivas no va en las mejores condiciones, inicia los torneos «jugando banca» hasta que se le requiera, hay jugadores que ni siquiera los llevan al terreno y deben ver como sus compañeros hacen el trabajo que él o ellos no pueden hacer por no cumplirle a su selección.

El caso de Messi es archiconocido, el supuesto mejor jugador del mundo , el que todos sabemos le dejan anotar goles «propagandísticos» cuando juega para El Barcelona, y llega a torneos en la península Ibérica, pero fuera de ese país, nada que ver..

Hoy, siguió insistiendo en no dejar de jugar.. y afirmó este jueves, tras empatar 1-1 con Paraguay en la segunda jornada del Grupo B de la Copa América, que Argentina está «en una situación complicada» porque era «fundamental» ganar este miércoles en el Mineirao.

«Estamos en una situación complicada. Hay mucha gente joven que nunca pasó por esto. Pero hay que levantar la cabeza rápido y pensar en nosotros, en que tenemos que ganarle a Catar para clasificar. Intentaremos seguir mejorando, buscando el equipo, buscando el funcionamiento», dijo ante la prensa.

«Creo que empezamos bien los primeros quince minutos, teniendo la pelota, con un funcionamiento y una idea clara, a pesar de que no creamos situaciones. A partir del gol de ellos cambió, nos pusimos nerviosos», señaló.

El capitán albiceleste dijo que, tras el empate, que anotó él de penalti, el equipo tuvo «la sensación» de que iba a poder ganar.

«Para nosotros era fundamental ganar hoy, pero ahora a pensar en ganarle a Catar para clasificar», indicó.

«Sabíamos que no era fácil venir a jugar una Copa América, estábamos en la búsqueda de un equipo, de un funcionamiento. Venezuela le complicó a Brasil, hoy no se gana más con la camiseta y hay que hacer las cosas muy bien para conseguir los tres puntos», concluyó.

En una nueva noche de sufrimiento para la selección argentina, emergió el capitán. Lionel Messi tomó los galones para ejecutar un penalti que mantiene con vida a la albiceleste en la Copa América, en un partido que se puso cuesta arriba con el 1-0 paraguayo en la primera mitad.

Una multitud de arrancadas infructuosas del 10 argentino, aclamado a cada acción, taciturno durante gran parte de la primera mitad, encendido durante la segunda y comunicativo siempre con sus compañeros. Y el penalti, anotado fuerte, con seguridad, la que le está faltando a Argentina en esta Copa América sí la tuvo Messi.

Era el momento de cargarse la selección a la espalda. La exigencia era máxima tras una dura derrota ante Colombia en Salvador, en la que Argentina no fue capaz de generar peligro y la ‘Pulga’ había sido opacada por el centro del campo cafetero.

En la víspera, había sido protagonista de una charla al plantel junto al técnico Lionel Scaloni, en el centro de entrenamiento ‘Cidade do Galo’ del Cruzeiro, revelada por las cámaras de las televisiones argentinas, apostadas en lo alto del cerro sobre el que se sitúa el campo de entrenamiento. Messi tomó la palabra junto a su seleccionador en un momento crucial para la Albiceleste.

Scaloni lo rodeó de socios diferentes. Por delante, en lugar de Sergio ‘Kun’ Agüero, un perfil más de delantero centro clásico representado por Lautaro Martínez. A la izquierda Rodrigo de Paul y a su lado, a ratos como interior, a ratos como extremo, y en todo caso como socio para armar juego, Roberto Pereyra.

El público del Mineirao lo estaba esperando. Aplaudió cuando su nombre sonó en las alineaciones, le jaleó cuando Messi saludó a los aficionados argentinos del fondo que tenía más cercano y estalló de júbilo cuando las pantallas le mostraron en el túnel de vestuarios, listo para saltar al verde.

Una vez escuchados los himnos, el ’10’ fue a abrazar a todos sus compañeros. No fue un abrazo general, sino un capitán que fue uno por uno buscando a sus compañeros para darles el abrazo antes de la batalla.

Comenzó en busca de la sorpresa. Recuperó un balón al centrocampista paraguayo Matías Rojas, emprendió la carrera hacia adentro, pero le tapó un central. Robó después otro balón, al lateral Santiago Arzamendia, y se mete hacia la portería, pero de nuevo topó con la defensa paraguaya.

Ahogados esos intentos, el capitán languideció en el costado derecho de un esquema 4-1-4-1 que le dejaba muy aislado, esperando a un juego algo más fluido y profundo que no llegaba pese a la posesión albiceleste. Apenas un golpe franco desde fuera del área en una zona central en el que antes de ejecutarlo la grada gritó «Messi, Messi, Messi» pero el disparo de su ídolo, fue tan colocado como flojo y sencillo para el ‘Gato’ Roberto Fernández

Para colmo de males, Paraguay se adelantó gracias a la cabalgada de Miguel Almirón y el disparo de Richard Sánchez, y las urgencias argentinas se acrecentaban con la llegada del descanso. Era necesario marcar sí o sí al reanudarse el encuentro.

La reacción de Argentina vino en una doble ocasión generada por Sergio ‘Kun’ Agüero -introducido por Scaloni tras el intermedio-, con un primer remate de Lautaro Martínez al larguero y un segundo de Messi rechazado por el portero Roberto Fernández.

Pero el videoarbitraje, el ojo que todo lo ve que se está presentando en esta Copa América, advirtió una mano de Iván Piris, sancionada con penalti.

Corría el minuto 57. Allí se situó Messi. Reflexionó mientras el ‘Gato’ alargaba el tiempo bebiendo agua. Ejecutó con pierna izquierda, fuerte y a la derecha, imparable para el felino paraguayo. Y la grada estalló.

Retornó entonces el capitán, que tras festejar buscando una cámara y haciendo un corazón con los dedos índice y pulgar de sus dos manos pidió calma a sus compañeros. Cabeza, pareció decir señalándose las sienes antes de que reanudara el partido Paraguay.

Cabeza que iba a ser necesaria porque Paraguay gozó también de un lanzamiento de penalti, cometido por Nicolás Otamendi sobre Derlis González y detenido por Franco Armani.

En busca de la victoria siguió ‘Lio’, con arrancadas, regates sobre la línea de cal, intentos premiados por la grada pero no por la fortuna. Argentina y su capitán deberían conformarse con un punto, que les da vida pero les obliga a seguir caminando por el alambre en esta Copa América, en la que no dependen de sí mismos para ser segundos de grupo. Más sufrimiento se avecina, Lio.

