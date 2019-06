México: Rescatan migrantes abandonados dentro de un camión

MEXICO.- Autoridades mexicanas hallaron a 170 migrantes centroamericanos que habían sido abandonados al interior de un camión de carga en el peligroso estado de Veracruz (este), mientras que otros ocho migrantes de Bangladés fueron rescatados de un secuestro en el vecino Tamaulipas, informaron fuentes oficiales este jueves.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo en un comunicado que los 170 migrantes tenían muchas horas atrapados, «por lo que algunos de ellos, entre ellos niños y niñas, observan signos de deshidratación» y tuvieron que ser trasladados a un hospital.

El operativo se realizó en el municipio de Naranjos, que se encuentra sobre la peligrosa ruta que recorren los migrantes con la esperanza de llegar a Estados Unidos, lejos de la pobreza y violencia de sus países.

En Veracruz y el vecino estado de Tamaulipas, sanguinarios carteles narcotraficantes también se dedican a secuestrar, extorsionar, reclutar y asesinar a los migrantes.

Por otro lado, ocho migrantes originarios de Bangladés fueron rescatados de un secuestro en una casa de Nuevo Laredo, una ciudad de Tamaulipas fronteriza con Estados Unidos.

Estas personas, que tardaron cinco meses en viajar hasta México, indicaron «que al llegar a Nuevo Laredo fueron privados de su libertad por un grupo criminal», indica un comunicado de la secretaría de Seguridad Pública local.

La policía los encontró durante un recorrido de vigilancia cuando los migrantes empezaron a gritar, y tras recibir atención médica por deshidratación fueron entregados al INM.

El mes pasado, Estados Unidos amenazó con imponer aranceles a las vitales exportaciones de México si no frena el flujo de indocumentados, principalmente guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.

Así, México realizó un controvertido despliegue de más de 21.000 soldados y policías en sus fronteras norte y sur para frenar el flujo de migrantes y reforzó al INM con cientos de nuevos agentes.

