Michael Roa llega con “Belleza” al Micro Teatro Venezuela

El actor, modelo, y animador, Michael Roa llegó a la temporada número 22 del “Micro Teatro Venezuela” protagonizando “Belleza”; una historia escrita por José Simón Escalona y producida por Angélica Escalona.

“Belleza” toca la historia del filosofo griego “Platón”, “…una pieza muy bien construida que narra la confusión de Fedro, uno de los discípulos de Platón… Fedro está transtornado por el amor, y su obsesión lo lleva a una confusión extrema que ni él mismo logra comprender” comentó Roa.

Michael comparte esta aventura junto al también actor, Gonzalo Velutini. “Juntos, hemos construido una buena dupla, y en esta semana de estreno el público ha demostrado gran aceptación con el trabajo que estamos presentando” remarcó Michael.

La temporada número 22 del “Micro Teatro Venezuela” se está llevando a cabo en el Urban Couplé del CCCT, Caracas. Sus primeras funciones iniciaron el pasado 19 de julio y culminarán sus presentaciones el 25 de agosto.

“Belleza” es la cuarta historia que presenta Michael Roa para el Micro Teatro. Recordemos que él debutó en estas tablas con “Al mal tiempo, buena cama”; luego participó en “Tela, saco, en el ascensor” y “69 sombras de Greysmar”.

¿Qué otros proyectos artísticos sostiene en la actualidad?

En materia actoral, recientemente culminé las grabaciones de “Almas en pena” seriado que está produciendo RCTV. A su vez, estamos haciendo gira nacional con la obra “La sirenita caribeña”… Ahora como animador, sigo firme con Televen, presentando todos los jueves de 7 a 8 de la noche el programa “El Avispero”… Con todos estos escenarios me siento totalmente complacido y por demás, agradecido…

Para más información pueden seguir su cuenta de Instagram: @michaelroaoficial

Fotografía: Moises Abraham

