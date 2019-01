Migración Colombia: Presidente de Monomeros no puede entrar al país

Ronald Alexánder Ramírez, presidente de la empresa venezolana Monómeros, forma parte de los más de 200 venezolanos y extranjeros inadmitidos en Colombia. Lista que podría aumentar, de acuerdo con información del departamento colombiano de migración.

De acuerdo con información de Noticias Caracol, Ramírez llegó a Colombia este miércoles en un vuelo chárter que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, donde fue inadmitido.

“Es la primera persona, el primer extranjero inadmitido en nuestro país por ser un colaborador de la dictadura de Maduro”, informó Cristian Krüger, director de Migración Colombia.

Krüger también explicó que esta lista de personas no aceptadas en el país colombiano está encabezada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, a quienes se suman personas de otras nacionalidades.

