Miguel Cabrera cumplió 36 con una anotada y una remolcada

Nicholas Castellanos bateó tres hits y produjo dos carreras para que los Tigres de Detroit pusieran fin a una racha de cinco derrotas al vencer el jueves 9-7 a los Medias Blancas de Chicago.

Grayson Greiner también conectó tres hits en la tarde para Detroit. En el día que cumplió 36 años, Miguel Cabrera remolcó dos anotaciones. Los Tigres fijaron topes esta campaña en hits (14) y carreras.

Con el juego empatado 7-7, Greiner abrió el octavo con un sencillo y anotó cuando Carson Fulmer (0-1) le propinó pelotazos a JaCoby Jones y Josh Harrison. Castellanos y Cabrera adelantaron a los Tigres con elevados de sacrificio consecutivos.

Drew VerHagen (1-0) se acreditó la victoria al sacar el último out del octavo inning. Shane Greene se encargó del noven para su noveno rescate en igual número de intentos.

El dominicano Eloy Jiménez conectó un jonrón en el sexto para los Medias Blancas, su tercer jonrón de la campaña.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Jiménez de 4-1, una anotada y dos remolcadas; Welington Castillo de 4-2, una anotada y dos remolcadas; y Leury García de 5-0. Los cubanos Yoán Moncada de 5-0; José Abreu de 5-0; y Yonder Alonso de 5-1, dos anotadas. El venezolano Yolmer Sánchez de 3-1, una impulsada.

Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera de 4-2, una anotada y dos remolcadas. El dominicano Jeimer Candelario de 3-1, una anotada.

