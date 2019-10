¿El Bachiller Miguel Pizarro es el Cerebro de las Protestas Chilenas de 2019?

Un misterioso tuit posteado por Miguel Pizarro en agosto del año 2011 hace pensar que el actual diputado opositor es o el cerebro de las violentas protestas que se desarrollan en Octubre de 2019 en Chile o partícipe de la planificación o relacionado con los que al parecer han planificado las protestas mas cruentas de la historia reciente del país austral, las mismas sin sentido, la excusa de los estudiantes si es que se les puede llamar así, es el aumento de la tarifa del metro, (metro que ellos mismos acaban de quemar), ahora bien, .. cómo es que Miguel Pizarro en 2011 se estuvo reuniendo con diputados socialistas chilenos para hablar de las protestas estudiantiles y planificar las msimas:

De forma misteriosa el que en ese momento se ufanó de realizar una reunión maestra de planificación y apoyo a los estudiantes socialistas chilenos para el saboteo de la gestión de Sebastian Piñera, borró el tuit.. pero no se preocupe puede verlo directamente en su cuenta a través del cache de búsquedas de Google haciendo click aquí.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Fbrw165xr8UJ:https://twitter.com/miguel_pizarro/status/106023987972292608%3Flang%3Des+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=ve

Dejamos a usted amigo lector las conclusiones del asunto.

Cómo dicen los abogados: A confensión de parte, relevo de pruebas.

Otra pregunta importante sería: ¿Con los fondos de la asamblea nacional se pagan viajes a Chile para «conversar» sobre las protestas estudiantiles en contra de Piñera, para eso eligieron a este señor?

