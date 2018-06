Mike Pence anunció 10 millones de dólares adicionales de ayuda para atender refugiados venezolanos

Mike Pence anunció 10 millones de dólares de ayuda para atender refugiados venezolanos

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó ayer en Manaos, Brasil, un centro de acogida de inmigrantes venezolanos, y anunció una ayuda adicional de 10 millones de dólares para atender el flujo migratorio ocasionado por la crisis humanitaria.

“El régimen de Nicolás Maduro, esa dictadura brutal, debilitó la economía y el costo de sus crímenes no puede ser calculado en cifras, pero una de las consecuencias son los más de 2 millones de personas que se han visto obligadas a huir del país”, declaró el vicepresidente.

Y añadió: “El pueblo venezolano merece libertad y el mensaje que envía el presidente Donald Trump es que Estados Unidos está con ustedes, camina junto con ustedes y va a seguir así hasta que la democracia sea restaurada en Venezuela”.

La Casa de Acogida Santa Catarina, administrada por Cáritas con el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, cuenta con 86 migrantes venezolanos, la mayoría familias con niños, que llegaron en mayo desde Boa Vista, la capital de Roraima, estado fronterizo con Venezuela y principal punto de ingreso, en el marco de un programa del gobierno brasileño de relocalización voluntaria de los migrantes, dijo Acnur.

Además de refugio, el centro ofrece comida, clases de portugués, apoyo psicológico, asesoría legal, vacunación, tramitación de documentos y permisos de trabajo, así como apoyo para que los refugiados consigan ocupación.

Pence, que el martes se reunió con el presidente Michel Temer en Brasilia, anunció la entrega de otros 10 millones de dólares para la acogida de venezolanos en Brasil (Estados Unidos ya había aportado más de 10 millones).

Miles de venezolanos comenzaron a llegar desde diciembre de 2016 a la capital de Amazonas, donde la situación es menos precaria que en Roraima, según Acnur.

Desde enero de 2017 la Policía Federal de Manaos ha registrado 7.080 solicitudes de asilo de venezolanos. Las autoridades de Manaos “respondieron de manera muy rápida y coordinada a las necesidades de los venezolanos”, destacó el portavoz de esa agencia de la ONU en Brasil, Luiz Fernando Godinho.

Más de 32.000 venezolanos han pedido refugio en Brasil y otros miles residencia temporal en los últimos 3 años, aunque los números aumentan a medida que se intensifica la crisis social, económica y política.

Tras la visita al centro de Santa Catarina, Pence sobrevoló la zona franca de Manaos y la selva amazónica, antes de viajar a Quito.

Regularización. Chile entregó 3.000 visas a extranjeros ilegales gracias a un programa de regulación que implementó el gobierno en medio de una ola migratoria sin precedentes que afecta a este país, informó el presidente Sebastián Piñera.

Piñera encabezó la entrega de las visas y documentos de identidad para los 3.000 primeros extranjeros que entraron a Chile con visa de turista o ilegalmente y que se acogieron a un proceso de regularización migratoria que comenzó en abril en respuesta a la masiva llegada de migrantes, que en los últimos años pasó de 400.000 personas a más de 1,1 millones.

La entrega de las visas se realizó en un acto en Santiago, 2 días después de que el gobierno de Piñera calculara que 2.000 extranjeros que no hayan regularizado su situación migratoria, que tengan antecedentes penales o estén cumpliendo penas carcelarias, serán expulsados antes de fin de año.

Aproximadamente 140.000 extranjeros se han acogido a este programa, de ellos, 56% son hombres y 44% mujeres. La mayor cantidad de inscritos proviene de Haití, con 46.000 personas, seguidos de Venezuela, más de 30.000, y Perú, más de 25.000.

Las autoridades esperan que cerca de 200.000 extranjeros se inscriban en el programa, que concluye el 22 de julio.

