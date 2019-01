Mike Pompeo designó a Elliott Abrams como enviado especial para Venezuela

El secretario de Estado, Mike Pompeo, designó este viernes al exdiplomático Elliott Abrams para liderar la respuesta de Estados Unidos a la crisis venezolana.

“Elliott aportará un gran valor a nuestra misión para ayudar al pueblo venezolano a restaurar completamente la democracia y la prosperidad”, dijo Pompeo al anunciar el nombramiento de Abrams en una breve conferencia de prensa.

Según explicó, Abrams le acompañará mañana a la reunión en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela, que fue solicitada por la delegación estadounidense.

La crisis en Venezuela es “profunda, difícil y peligrosa y no puedo esperar a trabajar en ella”, dijo en una escueta declaración Abrams, quien trabajó en la administración de los presidentes Ronald Reagan y George W. Bush, donde supervisó la política de la Casa Blanca en Oriente Medio.

Por su parte, Pompeo dijo que restaurar la democracia en Venezuela es un “desafío global”, que debe ser movido por las necesidades de los venezolanos.

Además, aseguró que la principal preocupación de su departamento es asegurarse que los funcionarios estadounidenses en Venezuela estén seguros. “Tomaremos todas las medidas para protegerlos adecuadamente”, afirmó.

El jueves, el mandatario de Nicolás Maduro ordenó a los diplomáticos estadounidenses abandonar el país, pero Washington dijo que no iba a acatar la medida porque no reconoce su gobierno. Sin embargo, el Departamento de Estado pidió a los miembros no esenciales de esa legación diplomática abandonar el país por motivos de seguridad.

