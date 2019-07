Miss Mundo Latina Venezuela elige a sus candidatas para representar al país en EEUU

Nota de Prensa.- En un domingo familiar y celebrando a los más pequeños de la casa, se llevó a cabo la Gran Gala de la Coronación del Miss Mundo Latina Venezuela 2019, donde se eligió a las candidatas que representarán al país en el Miss Mundo Latina y el Miss Universo Latina, ambos certámenes en los Estados Unidos.

Las nueve candidatas de las distintas categorías, una a una se presentaron ante el público del Teatro de Bellas Artes de Maracaibo luego de una apertura al mejor estilo de las noches de cabaret por parte del Ballet Nacionalista del Zulia. El show musical estuvo a cargo del locutor y cantante zuliano, Ricardo “Tayo” Acosta, y el destacado dúo Adrián y Slicker, todo bajo la conducción de Ariagna Balazar.

El jurado calificador, conformado por representantes de los medios más importantes del estado, se encargó de otorgar las bandas Fotogénica y Prensa, entregadas por Henry Villasmil, fotógrafo y director general de Noticias Digital 58 y Jesús Paz, periodista del diario La Verdad y jefe de prensa de la organización, a la concursante Kate Rois.

Además de los reconocimientos especiales ya mencionados, Maryori Polanco y Gabriela Díaz ganaron las bandas Amistad y Elegancia, entregadas por Mariangel Galban, Miss Zulia 2017.

Durante el evento fue transmitido en la pantalla gigante del escenario un mensaje enviado por Marta Matty Frías, presidenta de la organización Miss Mundo Latina USA, donde destaca y agradece la labor de José Gregorio Bermúdez, presidente del Miss Mundo Latino Venezuela y enalteció la belleza de las venezolanas.

Por otra parte, la zuliana Alexandra Lezama, quien es la actual Miss Mundo Latina USA, hizo lo propio para motivar a las candidatas y recordar un poco de su experiencia por el paso de la organización y cómo se formó con la academia Ballet Nacionalista del Zulia, dirigida también por Bermúdez.

El Miss Mundo Latina USA 2019 se realizará del 31 de julio al 4 de agosto en Orlando, Florida y el Miss Universo Latina USA 2019 en Washington, del 12 al 16 de septiembre y las venezolanas buscarán traerse la corona a su patria.

Candidatas:

Baby, Samantha González

Baby, Nathalia Rodríguez

Baby, Mariangel Benítez

Mini, Marielys Tirajara

Pre Teen, Carla Gil

Teen, Gabriela Díaz (Elegancia)

Teen, Némecis Hernández

Miss, Kate Rois (Fotogénica y Prensa)

Misis Maryori Polanco (Amistad)

Fotografías: Henry Villasmil (@villasmilhfoto)

