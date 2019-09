“Miss Teen Venezuela 2019” coronó a sus reinas

El concurso se llevó a cabo en la Isla de Margarita y fue animado por Adriana Marval…

La Organización “Miss Teen Venezuela” presentó en la Isla de Margarita un deslumbrante espectáculo que inspiró a muchas jóvenes venezolanas a emprender carreras artísticas dentro y fuera del país.

El show se llevó a cabo en el Gran Salón del Hotel Venetur; lugar en donde veintidós candidatas optaron por representar al territorio nacional en competencias internacionales, pero sólo cinco de las participantes lograron alcanzar este tan anhelado sueño.

Lucia Falcón (Portuguesa) ganó el título de “Miss Teen Venezuela Intercontinental”, María de los Ángeles Fernández (Miranda) es “Miss Teen Venezuela Supranational”, Daysi Gandica (Mérida) competirá próximamente en el extranjero como “Miss Teen Venezuela International”, Valentina Herrera (Nueva Esparta) lleva el cetro de “Miss Teen Venezuela Mundo”, mientras que Aimir Enez (Sucre) conquistó el título principal del evento al ser coronada como la “Miss Teen Venezuela 2019”.

El certamen celebró con esta edición su décimo noveno aniversario; un proyecto presidido por Fidel Santiago Rosas y un destacado equipo de profesionales. Junto a ellos se unieron diversas personalidades del mundo del entretenimiento, tales como Adriana Marval quien se encargó de la animación oficial, y George Wittels quien fue el responsable de hacer las coronas.

El “Miss Teen Venezuela” es un espectáculo que crea conciencia ciudadana en sus participantes; las educan para hacer obras sociales, les brindan herramientas para destacar en proyectos ligados al arte y el entretenimiento, les permite ser voceras de nobles causas como preservar el medio ambiente, entre otros tópicos de vital interés.

Luego de la coronación el equipo de producción del show y su grupo de reinas disfrutaron de un selecto desayuno en compañía de la prensa y patrocinantes oficiales.

Próximamente las cinco ganadoras viajaran para cumplir con las hazañas contempladas para este periodo 2019 – 2020.

Para más información del caso pueden seguir la cuenta de Instagram: @missteenvenezuela

En : Gente