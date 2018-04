Monagas SC recibe a Defensor Sporting por Copa Libertadores

Monagas SC y Defensor Sporting se enfrentan este miércoles desde las 8:45 pm en el Estadio Monumental de Maturín por la jornada 4 del grupo A de la Copa Libertadores 2018. Los dirigidos por Jhonny Ferreira no son favoritos para conseguir la victoria y que lo hagan se paga a una cuota de +309. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para todos los juegos del torneo de clubes mas importantes del continente americano.

El único enfrentamiento oficial de la historia entre ambos se produjo la semana pasada por la tercera jornada del grupo cuando Defensor Sporting cumplió como local y se impuso por 3-1 en el Estadio Luis Franzini de Parque Rodó. Los cuatro goles se dieron en el segundo tiempo con un doblete de Benavídez y otro tanto de Cabrera para el Violeta, mientras que el argentino Juan Vogliotti había igualado transitoriamente para los Guerreros del Guarapiche.

Para los monaguenses, últimos de la zona sin puntos y con un diferencial de goles de -8, el partido es de vital importancia, puesto que un nuevo descalabro prácticamente le sentenciará a la eliminación temprana en su primera incursión copera y le alejaría incluso de la posibilidad de obtener el tercer del grupo que otorga un boleto a Copa Sudamericana.

Por el torneo local, Monagas SC ocupa la décimo quinta posición con 11 puntos acumulados producto de 2 victorias, 5 empates y 5 derrotas en 12 presentaciones. Los pupilos de Jhonny Ferreira están a 5 puntos del octavo lugar que representa la posibilidad de avanzar a la liguilla y que actualmente ocupa el Deportivo Lara. Para las diferentes casas de apuestas deportivas un empate en este encuentro entre venezolanos y uruguayos parece poco probable y que ocurra se paga a una cuota de +230.

Por su parte, Defensor Sporting llega a Venezuela en medio de un buen momento, acumula 6 partidos sin perder con 5 victorias y un empate por todas las competiciones y se ubica en el cuarto lugar del Torneo Apertura de su país con 27 puntos, a 5 del líder Nacional que suma 32.

Los dirigidos por Eduardo Acevedo llegan descansados luego de reprogramar su partido de fin de semana ante El Tanque Sisley y con la motivación de saber que una victoria en Maturín les permitirá escalar hasta la cima del grupo con 7 puntos a la espera de lo que pueda ocurrir en el duelo de la próxima semana entre Gremio y Cerro Porteño en Porto Alegre. Los charrúas parten como favoritos para llevarse la victoria en este encuentro y que lo consigan se paga a una cuota de –105. Ingresando en el portal de OddsShark puedes consultar las diferentes cuotas y pronósticos para este y otros juegos del futbol sudamericano.

Alineaciones probables

Monagas: Alain Baroja; Óscar González, Lucas Trejo, Joaquín Lencinas, Ismael Romero; Javier García, Dager Palacios, Carlos Suárez; Luis González, Jhonder Cádiz y Rubén Rojas.

Defensor Sporting: Guillermo Reyes; Mathías Suárez, Nicolás Correa, Ernesto Goñi, Gonzalo Maulella; Mathías Cardacio, Martín Rabuñal, Carlos Benavídez, Matías Cabrera; Facundo Castro y Germán Rivero.

