GUÁRICO, VENEZUELA.-

Un reo muerto y otros cuatro heridos fue el saldo de un motín registrado, este miércoles 19 de junio, en la cárcel 26 de Julio.

El centro carcelario está ubicado en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Medios digitales señalaron que el fallecido fue identificado como José Antonio Cordero, de 34 años.

Se informó que los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Israel Ranuárez Balza.

Motín en cárcel de Guárico dejó un muerto y 4 heridos was last modified: by

En : Noticias Nacionales