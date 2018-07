Movistar restablece servicio luego de sabotaje a su fibra óptica

La empresa de telefonía celular, Movistar, escribió en su cuenta de Twitter @MovistarVe que “luego de intensas labores de nuestras cuadrillas, recuperamos por completo los servicios en Caracas, Maracaibo y Andes afectados por dos acciones de vandalismo en nuestra fibra óptica”.

El tuit lo publican después de que desde la noche de este lunes 2 de julio, usuarios del servicio de telefonía e internet Movistar, registraron fallas en el servicio. La empresa telefónica escribió en su cuenta de Twitter @MovistarVe: “Desde anoche nuestras cuadrillas están atendiendo un doble corte de fibra óptica, producto del vandalismo, y aún se encuentran trabajando en la recuperación total de los servicios que afectan #Caracas, Los Andes y #Maracaibo”.

