MP solicita la detención de 11 funcionarios de Pdvsa por “graves irregularidades”

El fiscal general de la República impuesto por la constituyente cubana, Tarek William Saab, anunció la detención de 11 funcionarios de la estatal de Petróleos de Venezuela, Pdvsa, por cometer graves irregularidades que afectaron la Faja Petrolífera del Orinoco.

Entre los aprehendidos están: Eurípides Rasquide, gerente de la Coordinación Operacional de la Faja; Óscar González, coordinador operacional de la Faja – División Mejoramiento; Alexander González, superintendente de turno; Juan Algarín y Leonardo Meléndez, operadores de consola; los operadores Leonard Bucarito y Carlos Indriago.

También se encuentran detenidos José Ugas, operador de consola de plataforma; Jesús Partidas, superintendente de guardia; Joel Paredes, representante de carga; José Barceló, técnico mayor de consola; Jesús Partidas, superintendente de guardia; y Joel Paredes, representante de carga.

“Hoy solicitamos la detención de 11 funcionarios de Pdvsa en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudos ‘José Antonio Anzoátegui’, por cometer graves irregularidades que afectaron a empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco. Los responsables de la Coordinación Operacional de la Faja y la División de Mejoramiento incurrieron en negligencia al planificar inadecuadamente la descarga y distribución de nafta”, informó Saab.

Según el Fiscal, “estos hechos le costaron al país 14 millones de dólares en pérdidas, y se presume que constituyen acciones de sabotaje intencionado”.

La explicación ofrecida por Saab, se basa en que la mala distribución de dicho aditivo a las empresas Petromonagas y Petrosinovensa, lo que trajo como resultado que se dejaran de producir 175 mil barriles de crudo, produciendo pérdidas de 11 millones 375 mil dólares.

Con estos 11 nuevos detenidos se ha alcanzado un total de 90 funcionarios de Pdvsa procesados, entre ellos 23 altos gerentes.

El fiscal general de la República, Tarek Wiliam Saab , anunció este miércoles que se solicitó la detención de 11 funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el Terminal de Almacenamiento y Embarque de Crudos “José Antonio Anzoátegui”, por presuntamente cometer graves irregularidades que afectaron a empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco.

“Estos funcionarios estuvieron involucrados en dos eventos que costaron al país 14 millones de dólares en pérdidas, y que se presume constituyen acciones de sabotaje intencionado”, expresó en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión.

El funcionario precisó que las pruebas determinaron que se contaminó el crudo Merey del Nerissa, con Zuata 300 destinado al Aries Sun.

“Pdvsa compensó la contaminación del cargamento con una rebaja en el precio del crudo que implicó una pérdida de 2 millones 733 mil 780 dólares”, añadió.

Con estos 11 nuevos detenidos, se registran 90 funcionarios de Pdvsa procesados, entre ellos 23 altos gerentes, ante supuestos hechos de corrupción en la industria petrolera.

“Estas acciones las vamos a seguir haciendo, sin ningún tipo de amedrentamiento”, acotó.

