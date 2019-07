Muchas zonas de Maracaibo llevan más de 48 horas sin electricidad

MARACAIBO.- Sectores de la ciudad de Maracaibo y San Francisco reportan más 40 horas sin electricidad debido a la lluvia, originado por la avería de la subestación Arreaga.

A través de su red social Twitter Corpoelec Zulia informó, que el día de ayer se presentó una avería en la subestación Arreaga y eso ocasiono la interrupción del servicio eléctrico

“Se presenta avería en la S/E Arreaga que ocasiona la interrupción del servicio eléctrico en los circuitos servidos por esta instalación eléctrica. Personal operativo trabaja para restablecer el servicio prontamente” expresó Corpoelec a través de la red social.

En : Noticias Nacionales