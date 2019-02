BARCELONA, VENEZUELA.- Cinco niñas perecieron ahogadas la tarde del domingo 17 de febrero luego de caer el vehículo en el que viajaban a las riberas del río Neverí en Barcelona, estado Anzoátegui.

Las víctimas del hecho fueron identificadas como Francheska Bastardo, de 9 años de edad; Franyelis Bastardo, de 5 años; Eduardinar Martínez, de 12; Keylin Vanesa Márquez, de 3 años, y Jennifer Alejandra Fernández de 12. Se conoció que la conductora de la camioneta Ford Explore, Francis Montaño de 44 años de edad y una menos de 11 años, ambas resultaron con traumatismos abdominal y torácico. También se supo que la chofer perdió el control del vehículo y cayó por el puente La Liqui. Además indicaron autoridades de rescate que las menores, más la conductora del automóvil, habían salido a pasar el domingo al río en la zona rural de Barcelona y regresaban a La Ponderosa, comunidad barcelonesa, donde todas habitaban.

VENEZUELA: Mueren ahogadas Cinco niñas en el río Neverí de Barcelona

VENEZUELA: Mueren ahogadas Cinco niñas en el río Neverí de Barcelona

