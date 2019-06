La española Garbiñe Muguruza se clasificó para los octavos de final de Roland Garros por sexta vez consecutiva, tras derrotar a la ucraniana Elina Svitolina por 6-3 y 3-3 en una hora y 28 minutos.

La ganadora de 2016 se medirá por un puesto en cuartos contra la vencedora del duelo entre la estadounidense Sloane Stephens, séptima favorita, y la eslovena Polona Hercog

Muguruza en los octavos del Roland Garros was last modified: by

Loading...

Muguruza en los octavos del Roland Garros

ha sido Publicado en la(s) categoría(s):